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Gündem Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımına beğeni yağdı
Gündem

Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımına beğeni yağdı

Geçtiğimiz gün eşi Sümeyye Erdoğan ile Ayasofya Camisi avlusunda yaptığı mütevazı iftar fotoğrafıyla beğenileri kazanan Selçuk Bayraktar, annesiyle olan iftarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 13:33:00 -
Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımına beğeni yağdı

 

Geçtiğimiz gün eşi Sümeyye Erdoğan ile Ayasofya Camisi avlusunda yaptığı mütevazı iftar fotoğrafıyla beğenileri kazanan Selçuk Bayraktar, annesiyle olan iftarını paylaştı.

 

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar annesi Canan Bayraktar ile iftar sofrasından yaptığı paylaşıma, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" notunu düştü.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, annesi Canan Bayraktar ile iftar sofrasından bir fotoğraf paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşıma, "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" notunu düştü.

 

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