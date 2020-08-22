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Teknoloji Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI PT-1’in 30 bin feete kadar yükseldi
Teknoloji

Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI PT-1’in 30 bin feete kadar yükseldi

Baykar Savunma Müdürü ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI PT-1’in 30 bin feete kadar yükseldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 13:16:00 - 2020-08-22 13:21:45

Türkiye savunma sanayii alanında attığı dev adımlarla parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen başarıda yerli İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA)’nın rolü büyük.

Türkiye’yi adeta kanatlandırarak uçuran yerli SİHA ve İHA’ların mimarı Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar sosyal medyada gururlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI PT-1'in bu sabah havalandığı bilgisini paylaştı.

Bayraktar #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle şunları yazdı;

 "AKINCI PT-1 (Prototip 1.) Bu sabahın erken saatlerinden itibaren... Abisi çıtayı yükseltti. 30 bin dedi. Bakalım kardeşi bu işe ne diyecek...”

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