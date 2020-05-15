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Selçuk Bayraktar neden hedefte? Mete Yarar’dan çarpıcı açıklamalar

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın neden bazı kesimlerin hedefi haline geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:14:00 - 2020-05-15 16:19:59

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan moderatörlüğünü Türker Akıncı'nın üstlendiği Ne Var Ne Yok programına konuk olan Mete Yarar, Selçuk Bayraktar'a yönelik atılan iftiraların perde arkasını açıkladı.

Oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mete Yarar anlattıklarıyla seyirciyi ekran başına kilitledi.

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Yorumlar

hasan ali

mesele isim değil türkiye düşmanlığı. selçuk olmayıp ali olsa veli olsa o zaman da ona saldıracak ..... .......ler. bu kafa imf ye bocun sıfırlanmasının haftasına geziyi çıkaran,1950 öncesi nuri ...... silah fabrikası ile havaya uçuran sözümona vatansever ......
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