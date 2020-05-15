Selçuk Bayraktar neden hedefte? Mete Yarar’dan çarpıcı açıklamalar
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın neden bazı kesimlerin hedefi haline geldiğini açıkladı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan moderatörlüğünü Türker Akıncı'nın üstlendiği Ne Var Ne Yok programına konuk olan Mete Yarar, Selçuk Bayraktar'a yönelik atılan iftiraların perde arkasını açıkladı.
Oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mete Yarar anlattıklarıyla seyirciyi ekran başına kilitledi.