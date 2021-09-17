Selçuk Bayraktar: Konum atın geliyorum gençler!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sanatçı Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle "Konum atın geliyorum gençler" karşılığını vererek mücadelenin dördüncü gününde yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Konum atın geliyorum gençler

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde devam eden Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda Bayraktar, gençlerle bir araya geldi.

Yarışmacı gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan Bayraktar, Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle karşılık vererek "Konum atın geliyorum gençler" dedi.

Sosyal medya ortamında başlayan mesajlaşma Bilişim Vadisi’nde sona erdi. Bayraktar, yarışmanın dördüncü gününde Bilişim Vadisi'ne gelerek gençlerin heyecanına ortak oldu.

Yarışmada Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Takımların talebi üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin "Racing Driverless" aracı için geri sayımla yarışı başlattı.

Katılım her yıl artıyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da düzenledikleri yarışmaya katılımın her yıl arttığını dile getirerek ilk önce 8 araçla başladıkları organizasyona bu yıl 36 aracın katıldığını kaydetti.

Yarışmaya her yıl yüzde 100 artış olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, "Bundan daha güzeli ise takımların başarısı da gittikçe yükseliyor. Bu yıl ilk defa iki aracımız parkuru tam görevle tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.