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Dünya Selçuk Bayraktar: Kahrolsun İsrail'in terörist ve kirli düzeni!
Dünya

Selçuk Bayraktar: Kahrolsun İsrail'in terörist ve kirli düzeni!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 09:50:00 -
Selçuk Bayraktar: Kahrolsun İsrail'in terörist ve kirli düzeni!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Zalim israil bu Ramazan ayında da ezberini bozmadı. Ancak şüphesiz; Hak kuvvetin fevkîndedir." dedi.

Siyonist işgal rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılara tepki gösteren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Kahrolsun israilin terörist ve kirli düzeni" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zalim israil, bu Ramazan ayında da ezberini bozmadı. Ancak şüphesiz; Hak kuvvetin fevkîndedir. Ve dünyada haklıların değil güçlülerin adaleti hüküm sürdükçe bu zulüm maalesef son bulmayacak. Bir yerde yangın varken, bir başka yerde huzur olmayacak. Ve adalet; zalimler değil, zulme şahitlik edenler dönüşünce hâkim olacak. Bu yüzden karar bizim... Bugün bizlerin ektikleri, yarın çocuklarımızın nasıl bir dünyada hasat biçeceğini belirleyecek... Kahrolsun israilin terörist ve kirli düzeni!"

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

BUNLARIN İNSANLIĞINI UNUTUP İNSANLIK DIŞI MUAMELE YAPARAK İÇERİSİNDEKİ AYRILIKCI BÖLÜNMEDEN ŞİMDİLİK KURTULMAYA ÇALIŞIYORLAR.AMA NAFİLE NALETLİ OLAN BU MİLLET NE YAPARSA YAPSIN KENDİSİNE BİÇİLEN BU SONDAN KURTULAMAYACAKTIR.

Eyman

KAHROLSUN ISRAIL' İN TTERÖRİST VE KİRLİ DÜZENİ.
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