Selçuk Bayraktar: Kahrolsun İsrail'in terörist ve kirli düzeni!

Siyonist işgal rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılara tepki gösteren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Kahrolsun israilin terörist ve kirli düzeni" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zalim israil, bu Ramazan ayında da ezberini bozmadı. Ancak şüphesiz; Hak kuvvetin fevkîndedir. Ve dünyada haklıların değil güçlülerin adaleti hüküm sürdükçe bu zulüm maalesef son bulmayacak. Bir yerde yangın varken, bir başka yerde huzur olmayacak. Ve adalet; zalimler değil, zulme şahitlik edenler dönüşünce hâkim olacak. Bu yüzden karar bizim... Bugün bizlerin ektikleri, yarın çocuklarımızın nasıl bir dünyada hasat biçeceğini belirleyecek... Kahrolsun israilin terörist ve kirli düzeni!"