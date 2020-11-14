Selçuk: Ara tatil başlıyor

Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz” ifadesini kullandı. Selçuk, sosyal medya hesabından, ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu. Ziya Selçuk, şunları kaydetti: “Ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.”