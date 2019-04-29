Selahattin Demirtaş’a tepki: Sen önce PKK terör örgütünü lanetle

Hakan Öztürk yeniakit.com.tr

“Terör örgütü yöneticiliği”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet”, “halkı kin ve düşmünlığa alenen tahrik”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın, avukatları vasıtasıyla BBC Türkçe’ye verdiği röportajda “4 askerin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyuyorum.” sözleri tepkiye neden oldu.

Şehit babası: “Oğlumu sırtınızı dayadıklarınız şehit etti”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Şuayp Akyürek, “2009 yılında Diyarbakır Lice’de PKK’lı teröristler oğlumu şehit ettiler. Oğlumun şehit edilmesinin bugün yıldönümü. Selahattin Demirtaş’ın PKK’yı lanetleyen hiçbir açıklamasını duymadık. Başkanlığını yaptığı HDP’nin de zaten PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu tüm dünya biliyor. Oğlumu Demirtaş ve eşbaşkanlarının sırtını dayadıkları terör örgütü şehit etti.” şeklinde tepki gösterdi.

“Terörün karşısında durmayan her kim olursa olsun tepki gösteririz”

Bu topraklarda yaşayan vicdanlı bütün insanlarımızın şehitlerimize karşı büyük bir üzüntü duymamasının mümkün olmadığına dikkat çeken Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, “Bu tür mesajlar tamamen göstermelik açıklamalardır. PKK’yı kınamayan, PKK’ya destek veren bir kişiyle bizim işimiz olmaz. Terörün karşısında durmayan her kim olursa olsun ona biz tepki gösteririz.” dedi.

“Bu resmen şehit aileleriyle dalga geçmektir”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ise, “HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla yapmış olduğu açıklamalardan dolayı üzüntü duydum. Bu açıklama resmen milletimizin aklı ve vicdanıyla alay etmektir. Siz önce dağlarda kurulan kamplarda yer alacaksınız, sonrasında PKK’ya yardım eden vakıfların verdiği burslarla üniversite okuyacaksınız meclise girip PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP içinde siyaset yapacaksınız, devletimiz sizi ‘terör örgütüne üyelik’ suçuyla suçlu bulup tutuklayacak, içerde olduğunuz halde avukatlarınız aracılığıyla açıklama yapıp başsağlığı dileceksiniz. Bu resmen şehit aileleriyle dalga geçmektir. Bunun başka bir adı yok.” şeklinde konuştu.