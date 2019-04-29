0553 313 94 23

Selahattin Demirtaş’a tepki: Sen önce PKK terör örgütünü lanetle

HDP’nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, avukatları vasıtasıyla yaptığı “4 askerin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyuyorum” açıklamasına şehit ve gazi derneklerinden Selahattin Demirtaş’a tepki geldi: “Sen önce askerlerimizi şehit eden PKK terör örgütünü lanetle.”

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:33
Selahattin Demirtaş’a tepki: Sen önce PKK terör örgütünü lanetle

 Hakan Öztürk  yeniakit.com.tr 

Terör örgütü yöneticiliği”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet”, “halkı kin ve düşmünlığa alenen tahrik”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın, avukatları vasıtasıyla BBC Türkçe’ye verdiği röportajda “4 askerin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyuyorum.” sözleri tepkiye neden oldu.

Şehit babası: “Oğlumu sırtınızı dayadıklarınız şehit etti”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Şuayp Akyürek, “2009 yılında Diyarbakır Lice’de PKK’lı teröristler oğlumu şehit ettiler. Oğlumun şehit edilmesinin bugün yıldönümü. Selahattin Demirtaş’ın PKK’yı lanetleyen hiçbir açıklamasını duymadık. Başkanlığını yaptığı HDP’nin de zaten PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu tüm dünya biliyor. Oğlumu Demirtaş ve eşbaşkanlarının sırtını dayadıkları terör örgütü şehit etti.” şeklinde tepki gösterdi.

“Terörün karşısında durmayan her kim olursa olsun tepki gösteririz”

Bu topraklarda yaşayan vicdanlı bütün insanlarımızın şehitlerimize karşı büyük bir üzüntü duymamasının mümkün olmadığına dikkat çeken Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, “Bu tür mesajlar tamamen göstermelik açıklamalardır. PKK’yı kınamayan, PKK’ya destek veren bir kişiyle bizim işimiz olmaz. Terörün karşısında durmayan her kim olursa olsun ona biz tepki gösteririz.” dedi.

“Bu resmen şehit aileleriyle dalga geçmektir”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ise, “HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla yapmış olduğu açıklamalardan dolayı üzüntü duydum. Bu açıklama resmen milletimizin aklı ve vicdanıyla alay etmektir. Siz önce dağlarda kurulan kamplarda yer alacaksınız, sonrasında PKK’ya yardım eden vakıfların verdiği burslarla üniversite okuyacaksınız meclise girip PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP içinde siyaset yapacaksınız, devletimiz sizi ‘terör örgütüne üyelik’ suçuyla suçlu bulup tutuklayacak, içerde olduğunuz halde avukatlarınız aracılığıyla açıklama yapıp başsağlığı dileceksiniz. Bu resmen şehit aileleriyle dalga geçmektir. Bunun başka bir adı yok.” şeklinde konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:33
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Şuayp Akyürek
  4. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
  5. Hamza Dürgen
  6. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
  7. HDP
  8. Selahattin Demirtaş
  9. Lokman Aylar

YORUM YAZ

  • Acı Gerçek!Acı Gerçek!22 dk önce
    İş lanetlemekle bitiyor mu peki Saygıdeğer Yeni Akit yetkilileri?Bu adamın partisi hala PKK uzantısı olmaya devam ediyor ve çok sevgili devlet erkanımız da paraları ödemeye devam ediyorlar hazineden. Yoksa yanlış mı biliyorum. Meclis’te grubu olan her parti gibi HDP de hazineden para almıyor mu? HDP gayrı resmi bir parti ise bu para niye ödeniyor o vakit? Millet keriz mi?
  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM40 dk önce
    Timsahın gözyaşları. Sizde insanlık olsa çözüm sürecinde o şerefsiz pkk ya silah bıraktırırdınız. CHP nin ağzına baktınız silah bırakmadınız. İslamcı partiyle silah mı bırakılır görmediniz mi İranda İslamcılar halkın mücahitlerini nasıl kullanıp şeriat ilan etti diyen CHP lilerin ağzına baktınız silah bırakmayıp Erdoğan'ı da hain ilan ettirdiniz. Sonrada ERDOĞAN SİZE ÖYLE BİR SİLLE VURDUKİ SEN SOLUĞU HAPİSHANEDE O ALÇAK TERÖRİSTLERİNİZDE KUZEY IRAKTA ALDILAR. Artık o teröristleriniz Türkiyeye bile zor girer hale geldiler. Erdoğanla ve Türk milletiyle oyun oynamak neymiş gördünüz. Halen o tıkıldığın delikte oyun oynamaya çalışıyorsun. "Dört askere üzüldüm" sözünün arkasında "bak biz savaş istemiyoruz ama TC devam ediyor" hainliği var. Biz sizin alçaklığını bilmiyor muyuz. Tabi siyasi uğurda CHP size yardım ve yataklık ediyor.
  • hasan cemal hasan cemal 41 dk önce
    Bu alcak hapisten cikinca benim memleketimdemi yasiyacak Lutfen sayin Devlet buyuklerimiz bu millet bunu yapmayin turkiyemizin disina gonderilsin Ailesiyle beraber kovulsun
  • HarunHarun42 dk önce
    Bu Adamı birtürlü unutturamadınız. Hapiste olduğu halde havadislerinden birtürlü kurtulamadık. Gazeteciler onunla aynı koğuştamı yatıp kalkıyor anlamadım.
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş45 dk önce
    Onlar yaşamını yitirmediler bu vatan için din namus için ŞEHİT düştüler ama sen ve senin gibi hain köpekler bunu anlayamazlar hücrenden havlayıp durma gerçi köpekler sadık varlıklardır size köpek derken o hayvan cağızlara ayıp ediyoruz aşşağılık hainler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare..
  2. Putin’den Zelenskiy’e: “Saakaşvili’ye..
  3. Öğrencisi tarafından öldürülen müdür..
  4. Görüntüler rezalet ötesi! Mübarek 3..
  5. 15 Temmuz gazilerine Devlet Övünç..
  6. Çorum’da fuhuş operasyonu
  7. "Kesintisiz 6 yıl Türkiye şampiyonu..
  8. Çalıları yakmak isteyen yaşlı kadın..
  9. Sancaktepe'de çatlaklar oluşan park..
  10. Pamukkale’de yamaç paraşütü kazası: 1..
  11. 10 gün önce aldığı motosikleti 10..
  12. İtalyan antropolog yürüyerek Çin’e..
  13. Ankara Valiliğinden "yüksek ses" uyarısı
  14. Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı..
  15. TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu,..
  16. Akıncı Üssü davası
  17. Kaza yapan otomobil seyyar satıcıların..
  18. Batman’da örgüte finans sağlayan 8..
  19. Kış aylarında cep yakıyordu! Fiyatı 75..
  20. Kazada savrulan otomobil seyyar..
  21. FETÖ’nün Çorum’daki yeni il..
  22. Hakkari'de 4 patlayıcı düzeneği bulundu
  23. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 tıra çarptı,..
  24. Altun'dan Kut'ül Amare mesajı
  25. Ankara’da lüks otomobil bayisinde..
  26. Nisan yağmuru hazırlıksız yakaladı
  27. Macar Bakan Gergely Gulyas'tan İBB'ye..
  28. Bekçiler uyuşturucuyla yakaladı
  29. Yelkenci kadınlar Bozcaada'ya ulaştı
  30. 17 yaşındaki gence çarpıp kaçan sürücü..
Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
Cübbeli Ahmet Hoca haksız mı Kaftancıoğlu? Az bile söyledi!
MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor

Günün Karikatürü

28 Nisan 2019
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor
G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi! ABD Türkiye’yi kuşatıyor