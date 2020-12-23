Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak?

HDP'li Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz." diyerek yorumladığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Demirtaş'ı karşılama hazırlığı yapıyoruz." dedi.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği ihlal kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'in Demirtaş kararı için " Bu adımlar tamamıyla siyasidir. Bunun da gerekçesini biliyoruz. Resmen çifte standarttır, hatta iki yüzlülüktür." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,AİHM'in aldığı Demirtaş kararına tepki gösterdi ve "AİHM bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Kaldı ki biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin tüm yolları tüketme unsuru olarak gördük. Ondan sonra AİHM devreye girebilir. Bu şekilde bu adım atıldı.Şimdi görüyoruz ki tüm yollar tüketilmeden AİHM bu kararı almıştır. Bu adımlar tamamıyla siyasidir. Bunun da gerekçesini biliyoruz.Resmen çifte standarttır, hatta iki yüzlülüktür." diye konuştu.

Selahattin Demirtaş kimdir?

10 Nisan 1973 tarihinde Elâzığ'da dünyaya geldi. 1990 senesinde liseden mezun oldu.

1991 senesinde İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ni kazanmasına rağmen 1993 senesinde sınavlara tekrar girmiştir.

Bunun neticesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır. Mezun olduktan sonra henüz siyasete atılmadan evvel serbest avukatlık ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesinde yöneticilik yapmıştır.

2006 senesinde Roj TV’de bir tartışma programına telefonla katılan Demirtaş, hapiste bulunan terör örgütü pkk lideri baş terörist Öcalan için “Kürt sorununun çözümünde rolünün değerlendirilmesi gerekir” demiş, bunun sonucunda hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştır. 2010 senesinde sonuçlanan davada kendisi 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkeme ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar vererek, Demirtaş’ın 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını kararlaştırdı.

2007-2008 yılları arasında Demokratik Toplum Partisi'nde görev alan Demirtaş, 2008-2014 yılları arasında Barış ve Demokrasi Partisi'nde görev almıştır.

2012 senesinde daha geniş kitleler üzerinde propaganda yapma amacı güden hdp'ye geçti, hdp ile bdp kadroları beraber hareket etmeye başladı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, hdp eş genel başkanı seçildi.

2014 senesinin Ağustos ayında, Türkiye'de ilk defa halkın seçimiyle gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimlerine girdi ve 3. oldu.

Türkiye'de siyasi açıdan etkin olduğu ilk günden itibaren pkk'yı ve öcalan'ı savunan demirtaş, partisine yapılan terör operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyet'i ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçlarından dolayı halen Edirne F Tipi Cezaevi'ndedir.