Selahattin Baki'den sert tepki: TFF’nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, “Hocamızı ve takımımızı kutluyorum. Bugün iki tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kere daha hakemler tarafından verilmemiştir. Özellikle futbol kamuoyunun Ferdi’nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına çok dikkatli bakmasını rica ediyorum. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken bir saniyede çark etti. Oosterwolde’nin pozisyonu da bize göre net penaltı, pozisyonla ilgili ilk yorumlar da öyle. Bugün takım şampiyonluk kovalayan, isteyen refleksi göstermeseydi bir operasyonun kurbanı olacaktık. Facianın eşiğinden dönüldü. TFF’nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Lig maratonunun bitmesine çok az maç kaldı artık. Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamaktan vazgeçmelerini söylüyoruz. Rica etmiyoruz, söylüyoruz. Takımı tebrik ediyorum. Çok ciddi bir viraj dönüldü” diye konuştu.

“Son dönemeçte umut kırıntısı görmek istiyoruz”

Selahattin Baki, ezeli rakiplerinde bir futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi ve sevk edilme şeklini hayretler içerisinde izlediklerini vurgulayarak, "Yakın tarihte 4 örneği var. Bu tür hareketlerde direkt PFDK’ya sevk edilir. Genelde tedbirli sevk edilir. Sevk olmadı daha sonra nasıl olduysa gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz sevk olarak verildi. Ne şiş yansın ne kebap. Herkese yaranma durumu var nasıl olsa PFDK’ya verdik. En alttan ceza verelim oradan da 1 maç verelim. En alttan ceza verelim durumu kurtaralım. Bunu da TFF’nin PFDK’ya verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Bunu da kabul etmiyoruz. Daha önce hatırı sayılır cezalar olmuştur. Büyükekşi federasyonunun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler Fenerbahçe’nin üstüne oynamasınlar” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım üzerine Selahattin Baki, “Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelime ile izah etmişler. Biz bile tek kelimeyle bu kadar güzel izah edemezdik” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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