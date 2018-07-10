Sela okuyan imama zulüm üstüne zulüm!

Fetullahçı ihanet şebekesinin 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği hain darbe kalkışmasının etkileri devam ediyor. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı salâ okuduğu gerekçesiyle baskılara maruz kalan Çanakkale Tevfikiye Köyü cami imamı Ramazan Yaman’a karşı zorbalıklar sürüyor. Darbe yanlısı köy muhtarının hakaretlerini mahkemeye taşımasının ardından imam Yaman’a yönelik baskının daha da arttığı, sözlü ve fiziki saldırıların yaşandığı, şantajların ölüm tehditlerine kadar vardığı bildirildi.

2 YILDIR HER GÜN BASKI VAR

Darbe gecesi milleti darbeci alçaklara karşı harekete geçirmek üzere Çanakkale Tevfikiye Köyü Camii’nde salâ okuyan köy imamı Ramazan Yaman’a yönelik CHP zihniyetli köy muhtarı Hüseyin Dinç’in küfür ve hakaretler yağdırdığı gazetemiz Akit tarafından gündeme getirilmişti. 16 Ocak 2018’de “Darbeci muhtardan sela okuyan imama zulüm” başlıklı haberimizle kamuoyuna yansıyan baskıların etkisini artırarak devam ettiği öğrenildi. İddialara göre, sistematik bir şekilde zulme uğrayan imam Ramazan Yaman’ın köyde yanına aldığı kardeşlerinin 300’e yakın koyunu 15 Temmuz sonrasındaki çeşitli zaman dilimlerinde esrarengiz bir şekilde zehirlendi. Büyük maddi zarara uğratılan Yaman ailesi, baskılara direndi.

BIÇAKLI GÖZDAĞI

“Cumhurbaşkanımız zorluklara boyun eğmiyor, bir yere gitmiyor, ben de görev yerimi terk etmeyeceğim” diyerek vazifesini sürdüren imam Yaman, başka bir sabah ise yine şokla uyandı. Yaman’ın kardeşlerine ait olan traktörün lastikleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla delinerek patlatılmış bulundu. Konuyu yetkili birimlere bildiren Ramazan Yaman bu kez direkt olarak şahsına yöneltilen tehdit ve şantajlarla karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz’dan sonra kendisine hakaretler savuran muhtar Dinç’le mahkemelik olan ve çeşitli şantajlara maruz kalan imam Yaman, 24 Haziran seçimlerinin olduğu akşam fiili saldırıya maruz kaldı. Tevfikiye Köyü’nde muhtar yardımcısı gibi görev yapan ‘köy kahyâsı’ Ahmet Demirtaş tarafından sözlü ve fiziki saldırılar düzenlenerek ölüm tehditlerinde bulunulduğu bildirildi. Ezanın merkezi ezan sistemi ile okunmasını bahane olarak kullanan ve imam “ezanı sen okuyacaksın” dediği ifade edilen Demirtaş’ın, imam Yaman’ı cami çıkışında da taciz ettiği aktarıldı. 30 Haziran 2018’de Erenköy Jandarma Komutanlığı’na taşınan hadisenin suç duyurusu dilekçesinde Demirtaş’ın, imama yönelik “Seni Tayyip bile kurtaramaz”, “Ben bu imamı öldürürüm” şeklinde ifadeler kullandığı kayıtlara geçti.

İMAMIN YANINDAYIZ

Köy imamı Ramazan Yaman’a 15 Temmuz’da salâ okumasının ardından hayatı zindan eden muhtar Hüseyin Dinç ve ekibine karşı daha önce açıklama yayınlayan Diyanet Sen Çanakkale Şubesi, saldırıları kınayarak imamın arkasında olduklarını beyan etmişti. Diyanet Sen açıklamasında, “Sendikamız üyesi Ramazan Yaman’ın yanında yer almaya devam edeceğiz. Haksızlıklar karşısında susmayacağız. Haklının güçlü olduğu toplumu organize etme çabalarımız hız kesmeden devam edecektir” denildi.