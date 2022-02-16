  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sel ve toprak kayması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

Sel ve toprak kayması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti!

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:55:00 - 2022-02-16 11:02:25

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde dağlık bölgede yer alan Petropolis kentinde aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Nehirlerin taştığı kentte cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, arabalar ve otobüsler sel sularına kapılarak sürüklendi. Şehir merkezinde yükselen su seviyesi çok sayıda iş yerini de sular altında bıraktı. Sel felaketinden etkilenenler için arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, 180'den fazla itfaiyeci ve kurtarma görevlileri mahsur kalanların yardımına koştu. Rio de Janeiro İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar heyelan ve sel kaynaklı 18 ölüm doğrulandı" bilgisi paylaşıldı. Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, felaketten etkilenenlere acil destek talimatı verdiğini belirtti.

Meteoroloji servisi MetSul'a göre, Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatten daha kısa bir sürede aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay