Sel ve tayfun Mozambik'i vurdu! Binlerce ölü olabilir

Mozambik Cumhurbaşkanı, ülkeyi vuran sel ve tayfunun bin kişinin ölümüne neden olabileceğini söyledi.



Zimbabve ile Mozambik sınırındaki bölgede etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle ölenlerin sayısı bine çıkabilir. Şimdiye kadar 84 kişinin cesedini bulduklarını ifade eden Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi, bu açıklamayı yaptı.

Bölgedeki yüzlerce ev çöktü. Yollar ve köprüler zarar gördü. Çok sayıda kişi de kayboldu.

Kuvvetli yağış ve hortumdan milyonlarca kişi etkilendi. Arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Zimbabve Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışın salı gününe kadar devam edeceği ifade edilmişti.