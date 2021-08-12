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Gündem Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak yağış
Gündem

Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak yağış

Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak kent merkezi ile Ayancık ve Gerze ilçelerine etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 23:36:00 -
Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak yağış

Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak kent merkezi ile Ayancık ve Gerze ilçelerine etkisini gösterdi.

Kent merkezinde Korucuk ve Osmaniye mahallerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Belediye ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesindeki sağanak nedeniyle yetkililerce vatandaşlardan özellikle dere ve ırmak yataklarından uzak durmaları istendi.

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