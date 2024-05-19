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Dünya Sel faciasında tablo ağırlaştı: 70 ölü
Dünya

Sel faciasında tablo ağırlaştı: 70 ölü

Yeniakit Publisher
2024-05-19 11:18:00 -
Sel faciasında tablo ağırlaştı: 70 ölü

Afganistan'da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel sebebiyle 70 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın Baglan bölgesinin ardından Ghor bölgesinde de sağanak yağışlar sonrası sel meydana geldi. Selde 70 kişi yaşamını yitirdi. 

Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yapılan açıklamada, “Afganistan'ı daha fazla sel vurdu. En çok etkilenen yer 2 bin 500 ailenin etkilendiği Ghor vilayeti oldu. WFP değerlendirme ekipleri, mümkün olan en kısa sürede yardım dağıtabilmek için şu anda sahada” denildi. Afgan medyası, selde 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçen hafta Baglan eyaletinde meydana gelen selde 300 kişi yaşamını yitirmişti.

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