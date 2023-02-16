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Gündem Sekülerlerin Yunan ve İsrail övücülüğü arasında kaynamıştı... En çok yardım gönderen ülke Katar oldu
Gündem

Sekülerlerin Yunan ve İsrail övücülüğü arasında kaynamıştı... En çok yardım gönderen ülke Katar oldu

Yüzyılın felaketine, yardım ekipleri, kurduğu mobil hastaneler, onbinlerce konteyner ev, 10 bin adet mobil ev ve milyonlarca dolar parayla en çok yardım gönderen ülke Katar oldu. Bu sebeple Katar Devleti’nin Türkiye Büyükelçisi Şeyh Muhamed bin Nasser bin Jassim Al Thani, Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu (Lekhwiya) üyeleri ile birlikte Hatay’ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 11:08:00 -
Sekülerlerin Yunan ve İsrail övücülüğü arasında kaynamıştı... En çok yardım gönderen ülke Katar oldu

Yüzyılın felaketine, yardım ekipleri, kurduğu mobil hastaneler, onbinlerce konteyner ev, 10 bin adet mobil ev ve milyonlarca dolar parayla en çok yardım gönderen ülke Katar oldu. Bu sebeple Katar Devleti’nin Türkiye Büyükelçisi Şeyh Muhamed bin Nasser bin Jassim Al Thani, Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu (Lekhwiya) üyeleri ile birlikte Hatay’ı ziyaret etti.

Katar Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şeyh Muhamed bin Nasser bin Jassim Al Thani, Katar İç Güvenlik Gücü Uluslararası Arama Kurtarma Grubu (Lekhwiya) üyeleri eşliğinde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerden Hatay’a ziyareti” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ya biz

Hatara neler neler verdik ? Bilen var mi ?

volkan akçay

tamam o zaman veremediğimiz yerleri de bu bahaneyle verelim katar'a oooh temiz sen rahat ben rahat. hem iktidarda binbir bahane uydurmak zorunda kalmaz ülke topraklarını katar'lılara satarken.
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