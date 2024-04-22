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Eğitim Seküler yobazlardan yeni müfredata sabotaj girişimi
Eğitim

Seküler yobazlardan yeni müfredata sabotaj girişimi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:53:00 -
Seküler yobazlardan yeni müfredata sabotaj girişimi

Eğitimde evrimci ve ateist ruhun tahakkümünün devam etmesi için didinip duran seküler yobazlar, yeni müfredat çalışmalarını da sabote etmeye başladı. Sureti Hak’tan görünen 28 Şubatçı bürokratlar, tevhidi müfredatın hayata geçmemesi için çırpınırken sudan bahanelerle Talim ve Terbiye Kurulu’nun taleplerini karşılamadıkları gibi, bakanın talimatlarını da yerine getirmiyorlar. Bilhassa fizik ve coğrafya komisyonlarında görev alan ve 2024-2025 müfredatının yerli, milli anlayışa dayanmasını sabotaj etmeye çalışan bu 28 şubatçı yapının MEB’den sökülüp atılması isteniyor.

Buğra Kardan  İstanbul

Eğitimde materyalist ve evrimci anlayışın devam etmesi için alttan alta çalışan laikçi yobazlar, yaradılış esaslı müfredata ayak diretiyor. Kendilerini ‘yerli ve milli eğitimden yana’ gibi sunan 28 Şubatçı bürokratlar, 2024-2025 müfredatına yönelik faaliyetleri de bilerek yavaşlatıyorlar.

Reforma direniyorlar

Tevhidi müfredat için reformlara yanaşmayan bu yapı Talim ve Terbiye Kurulu’nun taleplerini karşılamadıkları gibi bakan ve bakan yardımcısının talimatlarını da yerine getirmiyor. CHP yanlısı akademisyenlerle el ele vererek reformlara direnen, eğitimin yerlileşmemesi için gerekli adımları atmak istemeyen bu komisyonlarda belli ideolojik grupların temsilcileri yer alıyor. Fizik ve coğrafya komisyonları bunların başında. Okuryazarlık becerileri ve sosyal duygusal becerileri hazırlayan komisyonlar da yerli müfredatı sabote etmeye çalışıyor. Bu komisyonun üyeleri, önerileri “Literatürde yok” veya “Bilimsel değil” diyerek reddediyor.

MEB’den atılsınlar

Eğitimciler ise 28 Şubatçı kliğin eğitimde ateist ve evrimci dili egemen kılma girişiminin önlenmesini ve Talim ve Terbiye Kurulu’na, bakan ile bakan yardımcısına direnen kliğin MEB’den sökülüp atılması ikazı yapıyor.

Akit’e konuşan eğitim yazarı Ali Erkan Kavaklı da, komisyonlarda yeni müfredatın da evrime dayalı, sekülarist ve materyalist anlayışta olmasını isteyenlerin çoğunlukta olduğuna dikkati çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kavaklı “Milletimizin dünya görüşünü paylaşmayan, eğitimli ve imanlı nesil yetişmesini dilemeyenler tevhidi müfredatı sabote etmeye koyuldu. Fen bilimlerinde kullanılan pozitivist, materyalist, inkârcı dili devam ettirmeyi amaçlayan komisyon üyelerinin çalışmaları Talim ve Terbiye Kurulu’na gitti. Kurul, çalışmalara haklı olarak şerh koydu. Komisyon üyelerinden akla zarar fikirler çıkıyor. ‘Allah’ ve ‘yaradan’ yerine ‘mükemmel sistem’ ifadesi kullanılmasını istiyorlar. ‘Süleymaniye var, Mimar Sinan’ı anmayalım. İstiklâl Marşı var, Mehmet Akif’i yâd etmeyelim’ anlayışı içindeler. Evrenin kendiliğinden oluşmadığı bilimsel olarak ortaya konulmuşken bizim bürokratlar eğitimde ateist ve deist anlayış istiyor. Bunlar yüzünden eğitimli ve imanlı nesil inşa edemiyoruz. Ülkemize, toplumumuza yararı olmayan bu komisyonları bir an evvel tasfiye edilmeli, nesillerimizi heba eden bu Batı taklitçilerine aldanılmamalı. Tanzimat döneminden beri bu Batı kopyacılarından ötürü ülkenin ayağa kalkamadığı da bilinmeli” dedi.

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