Seküler laikçi yaşam biçimi Asena'yı da pişman ettirdi! Tüm geçmişini sildirdi

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Türk İslam geleneklerine uygun kavramları tedavülden kaldıran magazin dünyasına malzeme olan ünlü isimlerin pişmanlıklarına bir yenisi daha eklendi.

Kültürel yozlaşma ile özellikle aile yapısının hedef alındığı ülkemizde Batı'nın yaşantısı seküler-laikçi kesim tarafından milletimize empoze edilmeye çalışılırken, yıllar sonra gelen pişmanlıklara da her gün bir yenisi ekleniyor. Bunun son örneği bir zamanlar yaptığı oryantal dans ile ünlü olan Asena oldu.

Geçmişini temizlemek için başvuruda bulundu

2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşen ve hayatını değiştiren Asena, geçmiş yıllara ait sosyal mecralarda bulunan fotoğraflarını kaldırmak istedi.

Geçmişteki haberlerin kendisini ve evliliğini yıprattığını belirten Asena, bu doğrultuda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu. Haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazanmasıyla Asena’nın talebi kabul edildi.

'Evliliğim yıpranıyor'

Geçmiş yaşantısına dair haberlerin eşiyle tartışmaya neden olduğunu ve bu durumun manevi olarak kendisini yaraladığını belirten Asena, "Tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor" diyerek pişmanlığını dile getirdi.