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Ekonomi Sektörün yetkili ismi duyurdu: 1 milyar dolar bekleniyor
Ekonomi

Sektörün yetkili ismi duyurdu: 1 milyar dolar bekleniyor

AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, birçok ülkenin katılımıyla başladı. Yetkililer, ihracat rakamının 1 milyar dolara yaklaşacağını düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 11:50:00 -
Sektörün yetkili ismi duyurdu: 1 milyar dolar bekleniyor

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 100’ü aşkın ülkeden katılımcıyı buluşturdu.

Ege İhracatçı Birlikleri 7 ülkeden 20 ithalatçıyla, tarım ihracatçılarını “Alım Heyeti Organizasyonu”nda buluşturdu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk tarımına 2 milyar dolarlık katma değer sağlaması beklenen AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için Ticaret Bakanlığı’nın Koordinatörlüğünde düzenlenen 2022 yılının ilk Alım Heyeti Organizasyonu olduğunu söyledi, “30 Türk firmamız, 200’den fazla ikili iş görüşmesi yaptı. Bu 7 ülkeye 2020 yılında EİB’den yapılan ihracat 528 milyon dolarken 2021 yılında yüzde 37 artış göstererek 727 milyon dolara yükseldi. Kısa vadede bu ülkelere 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilecek potansiyel var” dedi.

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