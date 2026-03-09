Sektörün buluşma noktası Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 48. yılına hazırlanıyor

Uluslararası firmaları, bölgenin üst düzey temsilcilerini ve ekonominin tüm alanlarını kapsayan 50’den fazla fuar ve konferansa imza atan ICA Events, yapı ve inşaat sektörü için “ihracat kapısı” niteliğindeki 48. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’u 27–30 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenleyecek. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Yurt İçi Prestijli Fuarlar" listesine dahil edilen fuar, ürün grubu çeşitliliği sayesinde sektör için bir buluşma noktası olacak. Fuar, sektöre yön veren stratejik iş birliklerini bu yıl Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) ile yaptığı Hardware Eurasia – Hırdavat Özel Bölümü, İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ile gerçekleştirdiği İskele – Kalıp Özel Bölümü sayesinde güçlendirecek.

Yapı ve inşaat sektörü için küresel ticaretin merkezi bu yıl da Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul olacak

Fuarın köklü geçmişi sayesinde yapı ve inşaat sektörü açısından en kapsamlı buluşma noktası olduğunu ifade eden Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Direktörü Banu Keskin, “1978 yılında düzenlendiği ilk günden bu yana sektörün kurumsallaşması, üretim çeşitliliğinin artması ve uluslararası ticari iş birliklerinin gelişmesinde öncü bir rol üstlenen fuarımız, bu tarihsel konumu sayesinde kendi sektöründe referans noktası konumunda yer alıyor. Türkiye’de ve yurt dışında bilinirliğe ulaşan birçok yapı firması, markalaşma, yeni ürün tanıtımlarında ve ihracat ağına erişim süreçlerinde fuarımızın sağladığı buluşma ortamından yararlanıyor. Bu açıdan fuar, yalnızca tanıtım alanı değil; Türkiye’nin yapı-inşaat malzemeleri ve teknolojileri sektöründe üretim ve tasarım gücünün dünya pazarlarına açıldığı sürekli bir ticaret kapısı niteliğine sahip. Türkiye’nin en köklü ve bölgenin en büyük yapı fuarı olması sebebiyle de sektör için bir ‘ihracat kapısı’ oluyor.” dedi.

2026’da yapı ve inşaat sektörü için yarattığı iş hacmi 456 milyon Euro’yu buldu

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un sektör için küresel ticaretin merkezi olarak konumlandığını belirten Banu Keskin, sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl fuarda katılımcıların yüzde 86’sı, fuar sırasında gerçekleştirdikleri görüşmeleri sipariş ve ön anlaşma ile sonuçlandırdı. Fuara ilk defa katılan katılımcıların yüzde 92’si ise fuar sırasında sipariş aldı veya ön anlaşma sağladı. Ayrıca 2025 yılı katılımcılarının yüzde 93’ü, bu yıl da fuara katılacaklarını belirtti. Bunun yanında katılımcı başına 1 milyon Euro’dan fazla olmak üzere toplamda 456 milyon Euro’luk iş hacmi yaratan fuarımız, sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi. Fuar kapsamında sipariş ve ön anlaşmaların sayısı 4 bin 700’ü aşarken katılımcı başına ortalama 11 iş anlaşmasına imza atıldı. Bu veriler, fuarın sektördeki güçlü konumu ve yarattığı ekonomik değeri kanıtlıyor.”

Doğru bağlantı için fuardan iki bölüm: Hardware Eurasia – Hırdavat Özel Bölümü ve İskele & Kalıp Özel Bölümü

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un bu yılki edisyonunda sektör ekosistemini büyüten ve geliştiren iş birlikleri de gerçekleştireceğine dikkat çeken Keskin: “Bu yıl Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) ile yaptığımız iş birliği kapsamında Hardware Eurasia – Hırdavat Özel Bölümü’nü kurguladık ve bu sayede sektörün tüm alt kategorilerini tek çatı altında buluşturacağız. Bu bölümde; firmalar; ürünlerini ulusal ve uluslararası alıcılara sunma ve dünya pazarlarından gelen profesyonellerle doğrudan bir araya getirme fırsatı bulacak. Bunun yanında diğer iş birliğimizi de İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ile gerçekleştirdik ve bu kapsamda İskele – Kalıp Özel Bölümü için bir salon oluşturacağız. Burada da sektörde faaliyet gösteren firmaların ürünlerini tek bir çatı altında sergilemesine imkan tanırken, yeniliklerini tanıtma, profesyonel ziyaretçilerle doğrudan iletişim kurma, ulusal ve uluslararası alıcılarla bağlantı geliştirme gibi birçok fırsatı sunacağız. Bu iş birlikleri ile amacımız, yapı ve inşaat sektörünün tamamlayıcı ürün gruplarını doğru alıcılarla stratejik bir şekilde buluşturmak.” ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yılki konferans programı dopdolu

Yapı Fuarı kapsamında düzenlenen dört günlük konferans programının katılımcı ve ziyaretçilere zengin bir içerik sunacağını söyleyen Keskin, şu bilgileri paylaştı: “Bu yıl konferanslar, sektörün dönüşümünü farklı perspektiflerden ele alan tematik kurgusuyla dikkat çekiyor. ‘Büyümenin Kodları’, ‘Bağlantıların Mimarisi’, ‘Dönüşümün Mimarisi’ ve ‘Şehirlerin Sessiz Mimarı: Yapay Zeka’ başlıkları altında şekillenen oturumlar; mimarlık, tasarım, malzeme, teknoloji ve kent ölçeğinde güncel tartışmaları sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Start-up ekosisteminden küresel tedarik zincirlerine, döngüsel malzeme ekonomisinden yapay zekâ destekli tasarıma uzanan geniş içerik yelpazesine sahip program ile yapı dünyasının geleceğini şekillendiren fikirleri ve iş birliklerini aynı platformda bir araya getirmeyi hedefliyoruz.”