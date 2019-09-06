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“Sektörümüz için 20 yıldır aynı heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz”

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Feyzullah Yetgin:-"Sektörümüz için 20 yıldır aynı heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz"-"Sektörümüzün daha güçlü ve planlı bir yapıya kavuşması için hayata geçirdiğimiz ‘Gayrimenkul Zirvesi’, ‘Gelişen Kentler Zirvesi’, ‘Anadolu Buluşmaları’, ‘GYODER Akademi’, ‘GYODER Gösterge’, ‘GYODER Çözüm Platformu’ gibi faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz"

06 Eylül 2019 Cuma 15:44
“Sektörümüz için 20 yıldır aynı heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz”

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Feyzullah Yetgin, 20’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sektörümüz için 20 yıldır aynı heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Yetgin, Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER), 20’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Türkiye gayrimenkul sektörünün dünya ile bütünleşmesinin mümkün olduğunu gösterip, yeni bir dönemin öncülüğünü yaptıklarını kaydeden Yetgin, “2 Ağustos 1999’dan bugüne, Türkiye gayrimenkul sektörünün planlı gelişimini ve kurumsallaşmasını sağlamak, uluslararası yatırımcılar ile sektör ilişkilerini geliştirmek, mevzuat düzenlemelerine ve sektörün önündeki sorunların giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla çok önemli çalışmalara imza attık." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektöründe çeşitli faaliyet alanlarında hizmet veren 240’ın üzerinde kurumsal üyeyi aynı çatı altında buluşturduklarına dikkati çeken Yetgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"20 yılda, millî ekonomimize, sektörümüze değer katan büyük bir aile haline geldik. Üyelerimizden aldığımız güçle, sektörümüzün gelişimi için daha büyük hedeflerin peşinde koşmaya kararlıyız. Önümüzdeki dönemde, Türkiye gayrimenkul sektörünün yüksek kalite standartlarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, şeffaflaşması ve kurumsallaşması için mevzuat düzenlemelerinin yapılması, gayrimenkul finansmanında çeşitlilik sağlanması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik vereceğiz."

- Yeni başarı hikayeleri yazacağız

Gelecek nesiller için daha sağlıklı, verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesine öncülük ederek, yeni başarı hikayeleri yazacaklarını kaydeden Yetgin, "Bugün, gayrimenkul sektörünün tamamını kucaklayan bir yapıya sahibiz ve çatı kuruluş olmanın sorumluluğuyla, sektördeki değişim ve dönüşümün mimarı olmaya devam edeceğiz. Sektörümüzün daha güçlü ve planlı bir yapıya kavuşması için hayata geçirdiğimiz ‘Gayrimenkul Zirvesi’, ‘Gelişen Kentler Zirvesi’, ‘Anadolu Buluşmaları’, ‘GYODER Akademi’, ‘GYODER Gösterge’, ‘GYODER Çözüm Platformu’ gibi faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:44
  1. 20.yıl
  2. Feyzullah Yetgin
  3. GYODER

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