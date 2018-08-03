Sektörlerinin lokomotifi oldular

Ülkemiz büyümeye, şirketlerimiz kârlarına kâr katmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Capital 500 araştırmasına göre 2017 itibari ile firmaların nominal kârları yüzde 67,1, reel kârları da yüzde 50,8 oranında arttı. Gelirlerde nominal olarak yüzde 31, reel olarak da yüzde 18,3 artış görüldü. Araştırmaya başarıları ile damga vuran enerji, taşıma, otomotiv ve perakende şirketlerin durumları, hedefleri şu şekilde:

İSTİHDAM REKORU

24 milyar 779 milyon 408 bin lira ciro ile perakendecilere örnek olan BİM’in toplam 42 bin 378 elemanı var. Firma ilerisi için umutlu. 2018’de yüzde 20 planlayan BİM, 750 milyon liralık yatırımla 730 şube açmayı ve 4 bin 500 eleman daha istihdam etmeyi amaçlıyor.

YATIRIMLARI İLE İDDİALI

53 milyar 948 milyon lira ciro ile birinciliği elde eden Tüpraş’ın ihracatı 10 milyar 205 milyon 556 bin lira seviyesinde. Toplam 5 bin 816 çalışanı olan şirket, yatırımları ile de ön planda. Tüpraş, 2017’de rafinaja 183 milyon 800 bin dolar, taşımacılığa 117 milyon 500 bin dolar yatırdı.

RENAULT’DAN SATIŞ HAMLESİ

2017’yi 15 milyar 673 milyon 412 bin 724 lira ciro ile kapatan Oyak Renault, ihracatını 3 milyar 183 milyon 147 bin dolar olarak duyurdu. 6 bin 927 kişiyi çalıştıran grubun satışları devamlı artıyor. İlk 6 ayda Renault, 52 bin 84, Renault Grubu (Renault ve Dacia) ise 68 bin 414 satış yaptı.

DOLULUK REKORU KIRDI

39 milyar 779 milyon lira ciro ile Tüpraş’ın ardında yer alan THY’nin ihracatı 34 milyar lirayı buldu. Çalışan adedi 30 bin 460’a dayanan şirket, 2018’de atılıma devam ediyor. İlk 6 ay itibari ile yolcu sayısı yüzde 17,8 artarak 35,6 milyon oldu. Aynı dönemde doluluk oranı 4,3 puan arttı ve yüzde 80,4’e geldi.

BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 16-18

17 milyar 26 milyon 401 bin lira ciro ile yatırımcıların ilgi odağı olan Turkcell’den 20 bin aile ekmek yiyor. 2017 gibi 2018’e de iyi bir giriş yapan Turkcell, ilk 6 ayda gelirini 9,8 milyar liraya çıkarttı. Dijital ürün ve servislere yatırım yapan Turkcell, 2018 gelir büyüme hedefini yüzde 14 - 16 aralığından yüzde 16-18’e taşıdı.

8 BİN İLAVE İSTİHDAM

12 milyar 594 milyon 602 bin lira cirosu, 42 bin elemanı olan LC Waikiki, müşterilerinin ve showroomlarının sayısını arttırıyor. Giyim markası 2018’de 12 yeni ülkeye girme, gelirini 16,6 milyar liraya çıkartma, 8 bin eleman daha istihdam etme niyetinde.

1,9 MİLYON YENİ ABONE ALDI

2017’de 18 milyar 139 milyon 554 bin lira ciro ile takdir toplayan Türk Telekom, 639 milyon 19 bin liralık ihracat yaptı. Bünyesinde 34 bin 502 çalışan barındıran iletişim şirketi, abone rekoru kırdı. 2018’in ilk 6 ayında 1,9 milyon yeni abone alan Türk Telekom’un toplam müşteri sayısı 43,5 milyona ulaştı.

YENİ İSTASYONLAR AÇACAK

38 milyar 515 milyon 919 bin liralık ciro ile üçüncülüğe oturan Petrol Ofisi’nin ihracatı 667 milyon 737 bin lira olarak açıklandı. Enerji sektöründe ağırlığı artan şirket, 2018’de istasyon yatırımlarına odaklanma; İstanbul-Antalya, İstanbul-Ankara ve Ankara-Niğde yollarında konumlanma kararı aldı.