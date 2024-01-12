Sektör sektör analiz ederek para yatırıyorlar! Türkiye'ye yatırımı en çok bu ülkeler yapıyor!

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Ocak 2024’te paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni”ne göre, 2023 yılının Kasım ayında Türkiye’ye 1 milyar 260 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Yatırım sermayesi girişi

Türkiye, 2023’ün Kasım ayında, yatırım sermayesi girişleriyle 642 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 256 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 410 milyon dolar değerinde UDY girişi kaydetti. Yatırım tasfiyelerinin 48 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 1 milyar 260 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öne çıkan sektörler

2023 yılının Kasım ayı içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 642 milyon dolarlık bir hacme sahip olup sektörel kompozisyonda 318 milyon dolarlık yatırım (yüzde 50’lik pay) ile finans ve sigorta faaliyetleri öne çıktı. Aynı ay içerisinde, toptan ve perakende ticaret yüzde 14, bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı yüzde 7’lik payıyla, yatırım sermayesi girişleri açısından en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.

İlk sıradaki Katar

2023’ün Kasım ayında, Katar’ın yüzde 47’lik payı sonucunda Orta Doğu ülkeleri yüzde 51’lik payları ile Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıktı. Aynı ay içerisinde Türkiye’ye gelen yatırım sermayesi girişlerinde Katar’ı, yüzde 11’lik pay ile Almanya ve yüzde 7’lik pay ile Birleşik Krallık izledi.

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