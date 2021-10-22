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Medya 'Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay...
Medya

'Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay...

Seksenler dizisi setinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Kemal Kuruçay'ın ezber yaptığı sırada fenalaştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 23:47:00 - 2021-10-23 00:02:33
'Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay...

Seksenler dizisinde Seyfi karakterini oynayan Kemal Kuruçay, hayatını kaybetmesiyle sanat camiası yasa boğuldu. Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden bir detay da ortaya çıktı.

Sette kalp krizi geçirdi

Birçok önemli yapımda rol alan oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki dizi setinde bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Set ekibi tarafından haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay'ı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dizi oyuncuları ve set ekibi hastaneye akın etti.

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!

Medya

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!

Ezberini okurken yere yığılmış

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerini, 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi.

Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.

Cenazesi Ankara'da toprağa verilecek

Kemal Kuruçay'ın çocuklarının Ankara'dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara'ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.

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