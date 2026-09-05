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Dünya Hükümet programı kapsamında ücretsiz dağıtılmıştı: 2 bin kişi okuldaki yemekten zehirlendi
Dünya

Hükümet programı kapsamında ücretsiz dağıtılmıştı: 2 bin kişi okuldaki yemekten zehirlendi

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Hükümet programı kapsamında ücretsiz dağıtılmıştı: 2 bin kişi okuldaki yemekten zehirlendi

Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde, aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 1950 kişinin yetersiz beslenmeyi azaltmayı amaçlayan hükümet programı kapsamında dağıtılan ücretsiz yemeklerden zehirlendiği bildirildi. Ocak 2025'te hayata geçirilen uygulamayla bağlantılı olduğu düşünülen 50 binin üzerinde gıda zehirlenmesi vakası tespit edildi.

Yetkililer, hükümet programı kapsamında dağıtılan ücretsiz yemeklerden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 1 ila 3 Eylül arasında ülkenin Doğu Cava, Orta Cava, Batı Sumatra, Açe ve Güney Sulawesi bölgelerinde aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 1950 kişinin hükümet programı kapsamında dağıtılan yemekleri tükettikten sonra hastalandığı bildirildi.

En çok vakanın 752 öğrenci ve 25 öğretmenin hastalandığı Orta Cava bölgesinde görüldüğünü kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne dikkati çekti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise Ocak 2025'te hayata geçirilen uygulamayla bağlantılı olduğu düşünülen 50 binin üzerinde gıda zehirlenmesi vakası tespit edildi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, yetersiz beslenmeyi azaltmak amacıyla ücretsiz yemek dağıtımı programını hayata geçirmişti.

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