Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!

Fethiye sahil bandında yürüyüş yapan, arkadaşı ile gezen ve Fethiye özlemini gideren Özlem Balcı; arkadaşına doğum günü sürprizi yaptı. Özlem Balcı yaptığı açıklamada, “80’ler dizisini 9 yıldır çekiyorduk. Pandemi sürecinde olduğumuzdan, Rasim Öztekin ağabeyimizi adeta bir cam fanusun içinde saklıyorduk. Kendisine virüs bulaşmaması için özenli davranıyorduk. Kalbinden rahatsızlığı vardı, bu yüzden kendisini kaybettik. Çok üzgünüz. Bu yüzden diziye bir aylık ara verildi. Memleketim ve ailem burada olduğundan sık sık Fethiye’ye geliyorum. Arkadaşım ile buluştum, bugün kendisinin doğum günü… Benim doğum günüm 25 Mart. Birlikte bir kutlama gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Ciddi ücret önerdiler"

Netflix’ten gelen Zerrin Egeliler’in hayatını anlatacak proje ile ilgili olarak Özlem Balcı, “Fethiyeliyim ve Yörük olduğum için bu teklifi kabul etmeyeceğimi belirttim. Benim misyonum ve çizgim çok farklı. Daha önce de bu tür teklifleri kabul etmedim. Netflix’ten gelen teklifte, başrol ve ciddi bir ücret önerildi. 80’li yıllarda sinema sektörü farklı noktalara kaymıştı. O dönemlerde kadın bir oyuncunun hayatını konu alıyordu. Bu tür rollerde hiç oynamadığımı söyledim. Israr edilmesinin nedenini yine bir gazete röportajında ortaya çıkardık. Netflix ahlak terörizmi içerisinde bu durumu, normalmiş gibi gösteriyor. Daha önce Reis filminde Emine Erdoğan’ın hayatını oynadım. Başka bir yönde olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldı. Zaten kabul etmedim” diye konuştu.

"Milletvekilliğine aday olacağım"

Geçen dönemde AK Parti’den Fethiye belediye başkan aday adayı olan Oyuncu Özlem Balcı, asıl hedefinin milletvekili adaylığı olduğunu vurguladı. Balcı, “Bir anlamda siyasi olarak da adım attım. Daha önce Fethiye Belediye Başkanlığı aday adaylığım söz konusuydu. Ben bunu milletvekilliğine bir girişim olarak yaptım. Yerimde sabit duruyorum, fikrim değişmedi. Muğla veya İstanbul olabilir, bu yönde adaylığımı koyacağım. Çalışmalarıma başladım. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın desteklediği belgesel çalışmalarım var. Onları çekiyorum. Şanlıurfa’da, İbrahim Makamı isimli bir belgesele hazırlanıyoruz. Muğla’da daha önce Yörük Ali isimli bir belgesel çekmiştik. Aydın’ın kültürüne sahip çıkması gereken Büyükşehir Belediye Başkanı, randevumuzu bile kabul etmedi. Onların destek olmadığı projeye, Seydikemer Belediyesi sahip çıktı. Fethiye’de çektiğimiz belgesellere, Fethiye Belediyesi destek oldu. Destek olan olmayan herkese teşekkür ederim. Biz bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Fethiye her zaman benim için baş tacıdır. Arkadaşıma doğum günü sürprizi yaptım. İçimde 12-13 yaşında bir çocuk var. Fikir ve düşünce yaşım ise 40” şeklinde konuştu.

Oyuncu Özlem Balcı’nın arkadaşı Özlem Başar, “Doğum günü sürprizi için teşekkür ediyorum. Yıllarımız ve çocukluğumuz birlikte geçti. Benim için çok değerli bir insan. Fethiye’ye her geldiğinde beni arıyor. Hiçbir zaman özünü kaybetmedi. İkimizin de doğum günü kutlu olsun” dedi.

Kaynak: Gerçek Fethiye