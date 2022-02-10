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Dünya Sekiz kere koronavirüs aşısı yaptırmıştı! Rus isim yoğun bakıma alındı
Dünya

Sekiz kere koronavirüs aşısı yaptırmıştı! Rus isim yoğun bakıma alındı

Rus Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski, sekiz kere koronavirüs aşı yaptırmasına rağmen yeniden virüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 10:48:00 -
Sekiz kere koronavirüs aşısı yaptırmıştı! Rus isim yoğun bakıma alındı

Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski Kovid-19 teşhisiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldı.

Ünlü siyasetçi aralık ayında yaptığı bir konuşmada 8 kere koronavirüs aşısı yaptırdığını söylemişti.

Lenta haber portalı, Jirinovski'nin akciğerlerinde yüzde 50-75 arasında tahribat olduğunu yazıyor.

Bu arada son gelen haberlere göre, durumu ağırlaşan Jirinovski, solunum cihazına bağlandı.

Turkrus

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