Sekiz kere koronavirüs aşısı yaptırmıştı! Rus isim yoğun bakıma alındı
Rus Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski, sekiz kere koronavirüs aşı yaptırmasına rağmen yeniden virüse yakalandı.
Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski Kovid-19 teşhisiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldı.
Ünlü siyasetçi aralık ayında yaptığı bir konuşmada 8 kere koronavirüs aşısı yaptırdığını söylemişti.
Lenta haber portalı, Jirinovski'nin akciğerlerinde yüzde 50-75 arasında tahribat olduğunu yazıyor.
Bu arada son gelen haberlere göre, durumu ağırlaşan Jirinovski, solunum cihazına bağlandı.
Turkrus