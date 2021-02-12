Şekersiz sakızın faydaları nelerdir?

Uzmanlar sakız çiğnemenin zararsız olduğunu aktardı. Günümüzde, özellikle de gençler ile sakız ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Bazıları serinlemek için sakız çiğniyor. Bazıları balon patlatma yarışması yapıyor.

Sakız çiğnemenin popülaritesi nedeniyle, farklı markalar ve lezzetlerle dolu bir sakız pazarının olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, çeşitli şekil ve boyutlarda satılırlar. En popüler tatlar naneli olanlar iken, sağlık bilincine sahip insanlar da şekersiz çeşitleri tercih etmeye başladı.

Sakız çiğnemek zararlı mıdır? Sakızın faydaları nelerdir? Şekersiz sakızın faydaları ne? Gibi sorular gündeme geldi.

Uzmanlar, şekersiz sakızın sağlığınız için oldukça faydalı ve ayrıca dişlere zarar vermediğini söylüyor.

İşte şekersiz sakız çiğnemenin yararları.

1. Ağız Sağlığını korur

Şekersiz sakız çiğnemek, ağız sağlığınız için faydalıdır.

Çiğneme işlemi, tükürük akışını artırır; buda, asitlerin yıkanmasına veya nötralize edilmesine yardımcı olur. Bu şekilde dişleriniz güçlü kalır, çürükleriniz azalır ve dişlerin oyulması önlenir.

Ayrıca şekersiz sakız çiğnemek koruyucu emaye kaplamayı da güçlendirir ve diş hassasiyetini azaltır.

2012 yılında İrlanda Diş Dergisi Dergisinde yayınlanan bir çalışmada, sakızın sağlık yararları incelenmiş ve daha geleneksel önleyici yöntemlerle birlikte diş hekimliği hastalığının önlenmesinde ek bir alan olarak yer aldığı bulunmuştur.

2. Kötü Nefes Kokusu İle Savaşır

Sakız nefesteki soğana, sarımsağa, alkole bağlı kokuyu ve diş eti hastalıkları, mide rahatsızlıklarına bağlı ağız kokusunu giderir.

Şekersiz sakız çiğnemek, daha fazla tükürük üretmek suretiyle ağzınızı ve dişlerinizi kokuyu üreten bakterilerden uzak tutmaya yardımcı olur.

2004’te yapılan bir araştırmada, Chicago’daki Illinois Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, tarçın aromalı sakız çiğnemenin, ağız kokusuna neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.

Ağzınızda kökü bir kokunun olduğunu hissederseniz şekersiz bir sakız çiğneyin. Naneli veya farklı bir aromalı sakız çiğneyebilirsiniz.

3. Sakız Çiğnemek Zayıflatır mı?

Size her ne kadar garip gelse de, sakız çiğnemek de kilo vermeye yardımcı olabilir.

Sakız çiğneme hareketi yemek yeme isteğini bastırmaya yardımcı olur ve daha az yemenizi sağlar. Aslında, sakız çiğneme, kilo alımının ana nedenlerinden biri olan şekerli gıdalara olan isteğin azalmasına yardımcı olur.

2009 yılında American Society for Experimental Biology Federasyonu’nda yayınlanan bir araştırma, sakız çiğnemenin, fazla yeme isteğini bastırdığı ve özellikle de tatlıların tüketilmesi ve tüketiminin yönetimi için kolay ve pratik bir araç olduğunu belirtiyor.

2015 yılında Fizyoloji ve Davranış’ta yayınlanan bir başka çalışmada sakız çiğneme, muhtemelen doyuma ilişkin bağırsak hormonu yanıtlarındaki değişikliklerle kendini bildirilen açlığı ve fazla yemek yemeği azaltabilir.

İştahınızı azaltmak ve daha az acıkmak için daima şekersiz veya nane aromalı bir sakız çiğneyin.

4. Mide Asidini Dengeler

Bir parça şekersiz sakız çiğnemek, asitliği tedavi etmek ve göğüste veya midede yanma hissi ile mücadele etmek için mükemmel bir çaredir.

Bir alkalin ajan olan tükürük üretimini uyarır. Bu da, mide asidinin nötralize edilmesine yardımcı olur ve asitlik sorununun hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar.

2001 yılında Otoloji, Rinoloji ve Laringezit Yıllıkları’nda yayınlanan bir çalışmada sakız çiğnemenin farengeal ve özofagus pH’sı üzerindeki olumlu etkileri vurgulanmıştır ve faydalı bir yardımcı anti-reflü tedavisi olduğu görülmektedir.

2005 yılında Journal of Dental Research’te yayınlanan bir başka çalışmada, yemekten sonra 30 dakika boyunca şekersiz sakız çiğnenmesi asidik reflüyü azaltabilir olduğunu gösterdi.

Yemekten sonra, asitliği önlemeye yardım etmek için şekersiz bir sakız veya bikarbonat sakızı çiğneyin. Ancak şekerli ve nane aromalı sakız çiğnemeyin.

5. Stres Azalır

Stres sağlığınızı fiziksel ve zihinsel olarak etkileyebilir. Stres seviyenizi kontrol etmek için, en sevdiğiniz sakızı çiğnemek basit bir hünerdir.