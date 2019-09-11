0553 313 94 23

Şekerli taze fasulye nasıl yapılır?

Yazın güzellikleriyle birlikte taze fasulyeyi denemek isteyenlere, şeker gibi bir tarif derledik. Şekerli taze fasulye nasıl yapılır? Kışlık taze fasulye nasıl saklanır? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:24
Şekerli taze fasulye nasıl yapılır?

Yazın güzellikleriyle birlikte taze fasulyeyi denemek isteyenlere, şeker gibi bir tarif derledik. Şekerli taze fasulye nasıl yapılır? Kışlık taze fasulye nasıl saklanır? İşte detaylar...

Zeytinyağlı taze fasulyeyi bir de bu tarifle deneyin...

Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz enfes bir tarif. Fasulyenin tadını kırmadan ve şekerini belli etmeden yapılan bu tarif, çok hoşunuza gidecek.

Malzemeler

  • 1 kilo taze fasulye (kılçıkları alınmış)
  • 10 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet büyük kuru soğan 
  • 1-2 adet büyük domates
  • Tuz
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • Kaynar su

5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?

Yapılışı

Öncelikle fasulyeleri temizleyip, dilediğiniz büyüklükte parçalara ayırın.

Yayvan bir tencereye zeytinyağı dökün ve orta ateşte yağ ısınınca ince doğranmış soğanları ekleyin.

Kavrulan soğana sadece fasulyeleri ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.

Ocağın altı önceleri orta, sonra kısık ateşte ara sıra tencerenin kapağı kapalı olarak ayarlayın. Böylece fasulyeler alt üst edilerek rengini iyice sararana kadar bir süre pişirin.

Fasulyeler iyice sarardığı zaman diğer malzemeleri ekleyin ve suyunu ekleyerek ağzını kapatın.

Piştikten sonra ocaktan alın ve dinlendirin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:24
  1. taze fasulye tarifi
  2. taze yeşil fasulye yemeği
  3. etli yeşil fasulye nasıl yapılır
  4. pratik zeytinyağlı yeşil fasulye
  5. patatesli taze fasulye
  6. şekerli fasulye nasıl yapılır
  7. fasulye nasıl yapılır
  8. fasulye tarifi
  9. etli fasulye tarifi
  10. kışlık yeşil fasulye yemeği nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor
    1. Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına..
    2. Deni Milosevic: “Bütün hazırlıklarımız..
    3. Temel Karamollaoğlu'ndan Canan..
    4. İtalya'dan göçmenleri kabul etmeyen..
    5. GSS borç itirazı nasıl yapılır? Genel..
    6. İncir toplamak isterken ağaçtan düştü
    7. Dolandırıcılık iddiası ile tutuklanan..
    8. Hindistan, Cammu Keşmir'deki..
    9. 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film..
    10. Çeyiz parası nedir? Çeyiz parası..
    11. Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye..
    12. İŞKUR TYP nedir? İŞKUR TYP başvurusu..
    13. Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu!..
    14. Trabzonspor’da Ekuban şoku
    15. Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    16. Mahlepli çatal kurabiye tarifi
    17. Basketbol: Gloria Kupası
    18. GÜNCELLEME - Sahte MİT'çiye gözaltı
    19. Kırgız devlet büyüklerinden Anadolu..
    20. Mahir Ünal’ın konvoyunda trafik..
    21. Şekerli taze fasulye nasıl yapılır?
    22. Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı..
    23. GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık..
    24. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    25. İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın..
    26. IKBY'den "Irak hükümeti bize 80 milyar..
    27. Onlarca şeftali kasasının altında kaldı
    28. Van’da üretilen doğal gaz tüpü için 3..
    29. Çocuklarda lenf bezi büyümesi nasıl..
    30. Bolton'ın görevden alınmasında "İran"..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...