Yazın güzellikleriyle birlikte taze fasulyeyi denemek isteyenlere, şeker gibi bir tarif derledik. Şekerli taze fasulye nasıl yapılır? Kışlık taze fasulye nasıl saklanır? İşte detaylar...

Zeytinyağlı taze fasulyeyi bir de bu tarifle deneyin...

Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz enfes bir tarif. Fasulyenin tadını kırmadan ve şekerini belli etmeden yapılan bu tarif, çok hoşunuza gidecek.

Malzemeler

1 kilo taze fasulye (kılçıkları alınmış)

10 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet büyük kuru soğan

1-2 adet büyük domates

Tuz

2 tatlı kaşığı toz şeker

Kaynar su

5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?

Yapılışı

Öncelikle fasulyeleri temizleyip, dilediğiniz büyüklükte parçalara ayırın.

Yayvan bir tencereye zeytinyağı dökün ve orta ateşte yağ ısınınca ince doğranmış soğanları ekleyin.

Kavrulan soğana sadece fasulyeleri ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.

Ocağın altı önceleri orta, sonra kısık ateşte ara sıra tencerenin kapağı kapalı olarak ayarlayın. Böylece fasulyeler alt üst edilerek rengini iyice sararana kadar bir süre pişirin.

Fasulyeler iyice sarardığı zaman diğer malzemeleri ekleyin ve suyunu ekleyerek ağzını kapatın.

Piştikten sonra ocaktan alın ve dinlendirin.

Şimdiden afiyet olsun...