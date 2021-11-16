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Kadın - Aile Şekerin zararları nelerdir. En sağlıklı şeker hangisidir?
Kadın - Aile

Şekerin zararları nelerdir. En sağlıklı şeker hangisidir?

Çoğu insan şekeri hayatından çıkaramadığı için onlarca, yüzlerce insan çeşitli rahatsızlıklarla yüzleşmek zorunda kalıyor, şeker bağımlılığı önemi her geçen gün artan ciddi bir rahatsızlığa dönüşüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 18:59:00 - 2021-11-16 19:01:37
Şekerin zararları nelerdir. En sağlıklı şeker hangisidir?

Şekerin zararları hakkında ne kadar çok şey bilirseniz bilin yapılan araştırma sonuçları şeker hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarıyor. Üç önemli zehirden biri olarak sayılan ve insan vücudu için birçok zararlı maddeyi içinde barındıran şeker tüketimini sınırlandırarak şekerin zararlarına karşı vücudunuzu koruyabilirsiniz.

Şekerin zararları

-Hafızayı zayıflattığı da bilinen olumsuz etkileri arasında yer alıyor

-Bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor, vücudu hastalıklara açık bir hale getiriyor

-Kilo alımının hızlanmasına neden oluyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor

-Kan basıncının olumsuz etkilediğinden kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor

-Böbreklerin ve karaciğerin çalışmasını zorluyor, böbrek hastalıklarına ve karaciğer yağlanmasına sebep oluyor

-Cilt sağlığını da olumsuz etkileyen şeker, zamanla cildin kurumasına ve farklı cilt sorunlarına neden oluyor

-Kansere neden olabiliyor, depresyon riskini arttırıyor

-Magnezyum ve bakır gibi çeşitli minerallerin emilimini azaltıyor, bu nedenle saç dökülmesi gibi sorunlara yol açıyor

-Hazımsızlıktan gastrite dek, çeşitli mide rahatsızlıklarının oluşmasına zemin hazırlıyor

1 su bardağı şeker kaç gram

Toz şekerin bir su bardağı 170 grama, bir çay bardağı 75 grama, bir kahve fincanı 65 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü de 10 grama denk gelmektedir. Pudra şekerinin bir su bardağı 90 grama, bir çay bardağı 50 grama, bir kahve fincanı 30 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü 8 grama eşittir.

Şeker vücutta ne yapar?

Şeker temel olarak kalp krizinden sorumlu kötü kolesterolü ve trigliseritleri (bir çeşit yağ asidi) artırır. Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri obezitedir.

Şeker neden zararlı?

Şeker tüketimi kan şekerini çok ani yükseltip ani düşüren bir besindir. Bu da hipoglisemi yaşanmasına sebep olabilir. Ayrıca şeker tüketiminin bağışıklık sistemini zayıflattığı, konsantrasyon bozukluğuna sebep olduğu, başta meme kanseri olmak üzere bazı kanser türlerine de zemin hazırladığı biliniyor.

En sağlıklı şeker hangisi?

Stevia sağlıklı şeker türü olarak kabul edilmektedir. doğal tatlandırıcının insan sağlığı için sürekli fayda sağlayıp sağlamadığını belirlemek için daha güncel araştırmalara ihtiyaç vardır. Stevia% 100 doğaldır, sıfır kalori içerir ve bilinen herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur.

 

 

 

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