  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Şeker bağımlısı köpek dikkat çekiyor
Yaşam

Şeker bağımlısı köpek dikkat çekiyor

Sivas’ta Kangal cinsi çoban köpeği şekerli meyvelere karşı olan bağımlılığı ile dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 00:47:00 - 2021-12-02 00:47:44
Şeker bağımlısı köpek dikkat çekiyor

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Dendil köyünde bulunan Alaattin Şahin isimli şahsa ait Paça isimli Kangal köpeğini diğer cinslerinden ayıran farklı bir özelliği var. Paça’nın kendi ırkından olan köpekler gibi et ve kemikten değil, şeker oranı yüksek meyve ve sebzelerden hoşlanıyor. Diğer köpekler toprak altında kemik ararken o tarlada toprak altında kalan şeker pancarlarını bulup çıkarttıktan sonra afiyetle yiyor.

Köpeğin bu durumunu şaşkınlıkla karşılayan Emin Ege Aksoy bu durumun normal olmadığını belirtip “Paça isimli köpek bizi çok şaşırttı. Toprak altından pancarı buldu yedi, kabakta yiyormuş. Biz çok şaşırdık, mandalina verdik onu da yedi” dedi. Köpeğin sahibi Alaattin Şahin ise, “Aklına ne gelirse yiyor. Damak tadı çok farklı. Şekerli meyve ve sebzelerden hoşlanıyor. Pancar, kabak, mandalina, salata tatlı hepsini yiyor” dedi. Paça isimli köpek aynı zamanda iyi bir çoban köpeği olarak da görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…
Gündem

Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a meydan okudu. Gökçek “Mansur Yavaş..
Şirin Payzın’dan yine ikiyüzlü paylaşım! Fatih Ertürk’ü görmedi, başkasıyla ilgileniyor
Gündem

Şirin Payzın’dan yine ikiyüzlü paylaşım! Fatih Ertürk’ü görmedi, başkasıyla ilgileniyor

Halk TV sunucusu Şirin Payzın sosyal medya hesabından ikiyüzlülüğünü ortaya koyan paylaşımlarını sürdürüyor. Kendi çalıştığı Halk TV’den Fa..
Ramazan Kurtoğlu'ndan ezber bozan altın sözleri! Rakam verdi ve uyardı: Türkiye bıçak sırtı durumda
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu'ndan ezber bozan altın sözleri! Rakam verdi ve uyardı: Türkiye bıçak sırtı durumda

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'nin bir savaşa çekilmek istendiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay