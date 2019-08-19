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Şehzadeler şehri' bayramda 30 bin kişiyi misafir etti

Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları ile UNESCO'nun "Dünya Mirası Geçici Listesi"nde yer alan "Şehzadeler şehri" Amasya, Kurban Bayramı'nda 30 bin kişiyi misafir etti

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:19
Şehzadeler şehri' bayramda 30 bin kişiyi misafir etti

Kültür turizminde yıldızı parlayan, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları ile UNESCO'nun "Dünya Mirası Geçici Listesi"nde yer alan Amasya, Kurban Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Birçok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" olarak bilinen Amasya'yı Kurban Bayramı'nda 30 bin kişi ziyaret etti.

Amasya'da Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, ziyaretçilerini Osmanlı dönemine yolculuğa çıkaran Yeşilırmak'ın kenarına dizilmiş Yalıboyu evleri, Şehzadeler Müzesi, Bimarhane, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi gibi eserlerle kentin her yerinde tarihin izlerini görme imkanı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:19
  1. Amasya
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