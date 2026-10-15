Suriye’de büyük kalleşlik
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'de doğal gaz boru hattına sabotaj düzenlendi.
Suriye’nin Haseke ilinde bulunan Cebse Doğal Gaz Boru Hattı'na düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı bildirildi.
Suriye Petrol Şirketi Medya Ofis Müdürü Uday es-Satuf, Suriye resmi ajansı SANA'ya sabotaja dair açıklama yaptı.
Satuf, Cebse Doğal Gaz Botu Hattı'nın Şeddadi kentine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Arabidi bölgesinde hedef alındığını söyledi.
İlgili ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Satuf, saldırıya dair detay vermeksizin bölgenin güvenlik amacıyla izole edildiğini, vanaların kapatıldığını belirtti.