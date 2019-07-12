Şehzade Camii eski İmamının gözleri yaşartan ölüm anı... “Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz” Şehzade Camii eski İmamı Cevad Aksoy, 2006 yılında, cuma namazından kısa süre önce camideki çocuklara şeker vermiş, hemen ardından yere düşerek Hakk'a yürümüştü.

Yaşamını İslam’a hizmet üzerine sürdüren Şehzade Camii eski İmamı Cevad Aksoy, 2006 senesinde Cuma namazı öncesi camide vefat etmişti. İyilik yapmayı adet edinen ve çevresi tarafından büyük sevgi ve saygı gösterilen Aksoy, yaşadığı gibi ölmüştü... Aksoy, Cuma namazı öncesi camideki çocuklara şeker dağıtmış, hemen ardından yere düşerek Hakk’a yürümüştü. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bir Hadis-i şerifinde buyurdu ki; “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!..” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, V, 663)

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