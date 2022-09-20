Şehrimizi parklarla donatıyor, yeşil alanlarımızı artırıyoruz

Uygun alanları park yaparak halkın hizmetine sunan belediye mevcut parkların yenileme çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor. Son dönemde yapılan planlama ve çalışmalarla şehirde yeşil alan ve park sayısı oldukça artarken, park sayısının 70’in üzerine çıktığı bildirildi.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Erikliman, Aksu, Gedikkaya ve Gemilerçekeği mahallelerinde yeni park yapım çalışmaları devam ediyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehrin güzel bir görünüme kavuşması için estetik dokunuşlar yaptıklarını ifade ederek: “Giresun’umuzun hem görsel hem de fiziki olarak gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi için 7/24 çalışıyoruz. Yapılan tüm çalışmalar, belediye personeli tarafından belediye araç ve gereçleri kullanılarak yapılmaktadır. Bir şehirde parklar ve yeşil alanların çokluğu ve kalitesi o şehrin hem görüntü açısından hem de yaşanabilirlik açısından önemlidir. Belirlemiş olduğumuz diğer mahallelerimizde de park yapım işlemlerimiz devam edecek. Parklarımızın şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, huzur dolu vakitler geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.