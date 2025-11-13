Şehitlerimizin ruhu için bir lokma, bir dua!
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olanların ruhu için lokma dağıtımı talimatı verdi!
Azerbaycan’dan havalanan ve Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan 20 vatan evladımız için, bugün Cuma namazının ardından tüm camilerimizde lokma dağıtımı yapılacaktır.
Kültürümüzde lokma, birlik, paylaşma ve dualarla anma geleneğimizin bir simgesidir. Aziz şehitlerimizin ruhu için dualarımızı ve lokmalarımızı paylaşıyoruz.
Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii’nde Cuma namazını müteakiben düzenlenecek lokma ikram programına, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katılacaktır.
Tarih: 14 Kasım 2025, Cuma
Saat: Cuma Namazı sonrası
Yer: Şirinevler Ulu Camii