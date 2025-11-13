  • İSTANBUL
Aktüel Şehitlerimizin ruhu için bir lokma, bir dua!
Şehitlerimizin ruhu için bir lokma, bir dua!

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şehitlerimizin ruhu için bir lokma, bir dua!

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olanların ruhu için lokma dağıtımı talimatı verdi!

Azerbaycan’dan havalanan ve Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan 20 vatan evladımız için, bugün Cuma namazının ardından tüm camilerimizde lokma dağıtımı yapılacaktır.

Kültürümüzde lokma, birlik, paylaşma ve dualarla anma geleneğimizin bir simgesidir. Aziz şehitlerimizin ruhu için dualarımızı ve lokmalarımızı paylaşıyoruz.

Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii’nde Cuma namazını müteakiben düzenlenecek lokma ikram programına, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katılacaktır.

Tarih: 14 Kasım 2025, Cuma
Saat: Cuma Namazı sonrası
Yer: Şirinevler Ulu Camii

1
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Gündem

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ..
Starbucks'a 40 şehirde isyan
Dünya

Starbucks'a 40 şehirde isyan

İsrail'in Gazze'deki soykırımına verdiği destek nedeniyle boykot listesinde yer alan ve 2 yıldır üst üste zarar açıklayan Starbucks'ta sular..
Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası
Yerel

Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında mütalaa verildi.
