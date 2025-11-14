  • İSTANBUL
Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Recep Yeşil
Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan kahramanlar, Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'na getirildi. Mürted Hava Üssü'nde düzenlenen devlet töreni sonrası Ankara'da defnedilecek 3 şehidimiz dışında 17 şehidimiz, son yolculuklarına uğurlanmak için baba ocaklarına gönderildi. Peki Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir? İşte cevabı...

Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin naaşları, sabah erken saatlerde Ankara'da Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'na getirildi.

 

Şehitlerimiz için Mürted Hava Üssü'nde devlet töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ile TSK komutası katıldı.

Ankara'da defnedilecek 3 şehidimiz dışında 17 şehidimiz, son yolculuklarına uğurlanmak için memleketlerine gönderildi

ŞEHİTLERİMİZE VEDA EDECEĞİMİZ KENTLER

Şehit Hv. Plt. Yb. Gökhan Korkmaz İstanbul'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Serdar Uslu Bursa'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Nihat İlgen Kayseri'de, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir Ankara'da, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Emre Mercan Eskişehir'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Nuri Özcan Karabük'te, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce Ankara'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Burak Özkan Niğde'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan Amasya'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Akın Karakuş Sakarya'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. İlker Aykut Tekirdağ'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Emrah Kuran Muğla'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız Bursa'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Emre Altıok Samsun'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. İlhan Ongan Bilecik'te, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Berkay Karaca Kırklareli'nde, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği Çorum'da, Şehit Hv. İkm. Asb. Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da, Şahit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapci Ankara'da ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanacak.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ İSMİ NEREDEN GELİYOR

Kahraman şehitlerimiz için tören düzenlenen Mürted Hava Üssü ismi nereden geliyor. 

Mürted Hava Meydanı (eski adıyla 4. Ana Jet ya da Akıncı Üssü) Ankara ilinin 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan, Türk Hava Kuvvetlerinin bir hava meydanıdır.

Üssün yanı başında TUSAŞ'ın uçak imalat ve bakım merkezi bulunur. Burada F-16/C ve D uçakları üretilir.

15 Temmuz Darbe Girişiminin bu üste planlanması ve koordinasyonun sağlanması üzerine Akıncı Üssü, 2016 Eylül ayında Türk Hava Kuvvetleri tarafından yapılan düzenleme kapsamında yedek meydan statüsüne düşürüldü ve adı Mürted Hava Meydanı olarak değiştirildi.

Üs adını kurulu olduğu ovadan alır. Ovaya ise adını, 1402 Osmanlı ile Timur'un orduları arasında gerçekleşen Ankara Savaşı'ndan alır. Savaş'ta Osmanlı ordusunda yer alan (Kara Tatarlar ve bazı Anadolu beyleri'ne ait) kuvvetler taraf değiştirmiş, Osmanlı ordusu yenilmiş ve padişah Yıldırım Beyazıd esir düşmüştü.

Savaş'tan sonra ovaya, Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan anlamına gelen Mürted olarak anılmıştır.

Üsse verilen Mürted ismi, 1995 yılında, bölge halkının talebi üzerine (1968 yılında 4. Ana Jet üs komutanlığında görevli iken, T-33 uçağı ile görev uçuşu sırasında, uçağının düşmesi sonucu şehit olan) Hv. Plt. Kur. Albay Erol Akıncı'nın anısına, onun adını alarak, Akıncı olarak değiştirildi.

2016 yılından itibaren ismi tekrar değiştirilerek eskiden kullanılan ismine dönüldü.

