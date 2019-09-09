0553 313 94 23

Şehitkamil’de aşure ikramı

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Aşure Günü dolayısıyla vatandaşa kendi elleriyle aşure ikramında bulundular.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:53
Şehitkamil’de aşure ikramı

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Aşure Günü dolayısıyla vatandaşa kendi elleriyle aşure ikramında bulundular. Yapılan ikram, vatandaşı memnun etti.


Şehitkamil Belediyesi, ‘Aşure Günü’ olarak bilinen Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla aşure ikramına başladı. Geleneksel hale dönüştürülen aşure dağıtımlarına bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan çadırlarda başlandı. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aşure kazanının başına geçerek kendi elleriyle vatandaşa aşure ikram ettiler. Aşure dağıtımı yapılan noktada uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, ikram edilen aşureyi afiyetle tüketti. Aşure dağıtımının memnuniyet verici olduğunu dile getiren vatandaşlar, ikram dolayısıyla Vali Gül ile Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.


Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir


Aşure dağıtım etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Bunu aşurede de görüyoruz. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Şehitkamil Belediyemiz hem burada hem de şehrimizin çeşitli yerlerinde bu hafta boyunca bunu devam ettirecek. Ben, hazırlayandan servis edene kadar ve Belediye Başkanımıza kadar emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum. Allah, hayırlı ve mübarek etsin” şeklinde konuştu.


Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin


Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Muharrem ayında vatandaşlarımızla birlikte Muharrem ayının bereketinden, feyzinden faydalanabilmek adına 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda aşure dağıtımı yapıyoruz. Bildiğiniz üzere aşurenin içerisinde 40 çeşit ürün var. Biz de Türkiye’de Türk toplumu olarak yaşarken, her türlü etnik kökenden bulunan vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bir potada cem olabilecek şekilde Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Ben bu vesileyle Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ayrıca, Aşure Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesinin hizmet binasında gün boyu vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romalılar acılarını şiirlerle mezar taşlarına kazımış
    1. Romalılar acılarını şiirlerle mezar..
    2. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    3. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    4. Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
    5. Kurs hocası evinde ölü bulundu
    6. MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim..
    7. Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı
    8. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    9. İzmir'in düşman işgalinden..
    10. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    11. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    12. Öğrenciler ders başı yaptı
    13. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    14. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    15. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    16. 3 ton aşure ikramı
    17. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    18. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    19. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    20. Özel çocuklardan özel yemekler
    21. Okul kantinleri denetlendi
    22. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    23. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020..
    25. Akgül’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret
    26. Milli yüzücüler engelleri aşmak için..
    27. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran..
    28. Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı
    29. Müdür Alper, alınan tedbirleri yerinde..
    30. Jandarmadan dronlu denetim
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!