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Şehit yakınları ve Gazilerden operasyon mesajı: Sıra bize geldiğinde seve seve şehit oluruz

'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Şehit yakınları ile Gaziler, " 'Ya Şehit oluruz ya Gazi' diyerek 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' bilinciyle bize görev düştüğü anda seve seve şehadete koşarız." dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 19:49
Şehit yakınları ve Gazilerden operasyon mesajı: Sıra bize geldiğinde seve seve şehit oluruz

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Ankara'da bir basın açıklaması düzenlendi. Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Şehit eşi Gülser Akgül tarafından yapılan açıklamada, Şehit yakınları ile Gazilerin Barış Pınarı Harekatı için destekleri dile getirildi.

Gülser Akgül tarafından Şehit yakınları ile Gaziler adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Sonuna kadar devletimizin yanındayız'

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın talimatları ile amacı huzur, hedefinde terör olan kahraman Türk Ordumuz tarafından Fırat’ın Doğusu'na başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile beraber sınır güvenliğimizi sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, saldırılarını engellemek, terör örgütü PKK/YPG-PYD’nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek ve ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu karar ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı Şehit aileleri ve Gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz."

'Ya Şehit oluruz ya Gazi'

"Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve selameti için 'ya Şehit oluruz ya Gazi' diyerek 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' bilinci ile şahadete seve seve koşacak Şehit yakınları ve kahraman Gazi’ler olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Tarihi şan ve şeref dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz."

"Kutsal vatan topraklarını gerek yurt içinde gerek ise sınırlar ötesinden gelen tehditlere karşı korumak ve kollamak hem milli hem de dini bir görevdir. Dinimiz vatan savunması için savaşmayı, mücadele etmeyi ibadet saymıştır. Bunun için her zaman, her yerde hazırlıklı olmamızı emretmiştir. Vatan müdafaasına önem veren atalarımız yeri geldiğinde bu görev için cepheye gitmeyi, cephede çarpışmayı, bunun sonunda Şehit ya da Gazi olmayı şerefli bir görev saymışlardır."

'Türk Milleti Vatan ve Bayrağı için seve seve Şehit olur'

"Türk Milleti; 1071'de kazandığımız Malazgirt zaferinden, 1453'de İstanbul’un fethine, Sarıkamış’tan Kurtuluş Savaşı'na, 1915 Çanakkale Zaferi'nden Sakarya’ya, 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz'a kadar her olayda canını vatan ve bayrak için siper etmiştir.

Şehit aileleri ve Gaziler olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine zaferle döneceklerine olan inancımız tamdır. Rab'bim yar ve yardımcıları olsun."

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 19:49
  1. Sakarya
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Çanakkale
  5. Ankara
  6. PKK
  7. YPG
  8. PYD

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