Şehit yakını ve terör mağdurlarından kayyum atamalarına destek

DİYARBAKIR (İHA) – 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını desteklediklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atamalarını yerinde gördüklerini kaydetti. Başkan Gündüz, “Hiç kimse terörün yanında, devletin karşısında olamaz. Üç ilimizde yapılan bu operasyona destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ’ya Devlet Bahçeli’nin verdiği desteği biz şehit gazi aileleri de destekliyoruz. İki güçlü ismin bir arada olması bizlerin gücüne güç katmaktadır. Bizler daima devletin, milletin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Vatanın ve milletin karşısında olanların ve terör örgütlerin karşısında çelik demir gibi her zaman karşısında olacağız. Hiçbir siyasetçi kendini devletin ve kanunların üstünde göremez. Buna ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ne de milletimiz izin vermeyecektir. Herkes görevini kanunlar çerçevesinde yapmak zorundadır. Aksi durumda devlet gereğini yapacaktır. Biz şehit ve gazi aileleri olarak Diyarbakır, Van, Mardin’de yapılan operasyonları haklı ve doğru buluyoruz. Tavrımızın açık ve net olarak arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun attığı tweetlerle İçişleri Bakanımızın üç ile atadığı kayyumu eleştirmelerini şehit ve gazi aileleri olarak kınıyoruz. Biz şehit, gazi aileleri olarak Gül’e ve Davutoğlu’na soruyoruz, HDP’li Ahmet Türk, Mardin Belediyesi’nde çalışan şehit ve gazi yakınlarını işten çıkarırken neden o gün bir tepki göstermediniz? Bazı CHP yetkilileri de bu kayyum atamalarını eleştirerek aynı şeyi CHP yetkililerine de soruyoruz, Ahmet Türk şehit ve gazi yakınlarını işten çıkarırken neden bir tepki göstermediniz, şehit ve gazi aileleri olarak her zaman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun yanındayız” dedi.