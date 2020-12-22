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Gündem Şehit ve gazi yakınları sosyal hak müjdesi bekliyor
Gündem

Şehit ve gazi yakınları sosyal hak müjdesi bekliyor

Şehit yakınları ile gazilerin tek kanun maddesi içerisinde toplanmasını isteyen ve mağdurlara tazminattan ziyade sosyal hakların tanınması gerektiğini belirten İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, “Bu şekilde olursa, şehit-gazi arasındaki ayrım bitecek, şehit yakınları ve gazileri rahatlatacaktır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:31:00 -
Şehit ve gazi yakınları sosyal hak müjdesi bekliyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Vatan için canını seve seve feda eden kahraman şehitlermizin yakınları ile gaziler, haklar konusunda tek kanun maddesi içerisinde toplanarak, mağdurlara tazminattan ziyade sosyal hakların tanınmasını istiyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklar beklentilerini anlattı.

Tek çatı olursa, sıkıntı yaşanmaz

Bütün maddelerin birleştirilmesini isteyen Zeki Dilmen, şunları ifade etti: “Sayın Cumhurbaşkanım biz şehit yakınlarını gazileri sevindirecek madde, 5434-45-56’ncı maddeyi 2330 içerisine alınmasıdır. Bu yapıldığında sosyal haklar konusunda sorun kalmayacaktır. Böylece şehit-gazi arasındaki ayrım bitecek ve mağdurlar rahatlatacaktır. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde Meclis’teki Grup Toplantısı’nda bizlerle ilgili vermiş olduğu müjdeler arasında terör olayları dışındaki harp ve vazife malullerini de sanal intibaktan yararlandırılacağı müjdesini vermişti. Ancak tahsil durumuna göre sanal intibak yapıldığından (Terörle Mücadelede Gazi Olanlar Tahsil Durumuna Bakılmaksızın 1 Dereceye İntibakları Yapılmıştır) 5434-45-56 maddeleri dışarıda kalmıştır. Bizlerle ilgili 4 ile 5 yakın kanun maddesi var. Tek çatı olursa sıkıntı yaşamayız. 3713, 2330, (5434 içerisinde 45, 56, 64 ve 1005’inci) gibi bu maddeler de tek çatı altında toplanırsa şehit yakınları ve gaziler bütün sosyal haklarına kavuşacaktır.”

Her göreve hazırız

Dilmen, şöyle devam etti: “Türk askeri olarak geçmişten bugüne kadar vatan için ne görev verildiyse, gözümüzü kırpmadan koştuk. Kimimiz terör şehidi, kimimiz görev şehidi oldu. Kimimiz de terör gazisi kimimiz ise görev gazisi olduk. Göreve giderken hiçbir menfaat beklemeden, gözetmeden verilen emirleri yerine getirmeye gayret ettik. Tek düşüncemiz vardı; ölürsek şehit, kalırsak gazi düsturudur. Bu düstur, bu inanç Türk askerini dünyaya yenilmez kılmıştır.”


Yeni Akit Gazetesi
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