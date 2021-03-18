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Gündem Şehit ve gazi yakınları Ekrem İmamoğlu'na karşı İBB önünde toplanıyor
Gündem

Şehit ve gazi yakınları Ekrem İmamoğlu'na karşı İBB önünde toplanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakınına yönelik tehdit söylemi sosyal medyada #benibul etiketi ile gündem olurken şehit ve gazi yakınlarının İBB önünde toplanacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 22:41:00 -

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınına skandal tehdidi sonrasında, şehit aileleri ve gazilerden tepki gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İBB önünde yarın protesto gösterisi yapacaklarını duyurdu.

İBB önünde protesto edilecek

Tezgelen paylaşımında, “Şehitlerimizin kabrinde kendisine haklı şekilde yapılan eleştiriyi kabullenemeyen ve gazimizin oğlunu “seni bulacağım” diyerek sokak ağzıyla tehdit eden İmamoğlu’na biz buradayız sen nerdesin demek için, yarın saat 15:00’de ibb önünde olacağız” dedi.

Gazi yakınını tehdit etti

İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan paylaşımı nedeniyle kendisine tepki gösteren bir vatandaşı "hadsizlik yapma. Seni araştırır bulurum" sözleriyle tehdit etmişti.

Ekrem İmamoğlu tehdit ettiği gazi yakınını sert sözlerle hedef aldı
Ekrem İmamoğlu tehdit ettiği gazi yakınını sert sözlerle hedef aldı

Gündem

Ekrem İmamoğlu tehdit ettiği gazi yakınını sert sözlerle hedef aldı

 

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