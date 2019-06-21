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Şehit lider Muhammed Mursi için onlarca Umre yaptılar!

Geçtiğimiz pazartesi günü şehit olan Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı ve İhvan lideri Muhammed Mursi için Kabe’ye akın eden Müslümanlar, Umrelerini şehit lidere adadı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:16
Şehit lider Muhammed Mursi için onlarca Umre yaptılar!

 yeniakit.com.tr  2012’de Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan, 3 Temmuz’da ABD, İsrail, BAE ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Abdülfettah es-Sisi tarafından darbe yapılarak zindana kapatılan İhvan lideri Muhammed Mursi, geçtiğimiz Pazartesi günü mahkeme salonunda şehit düştü.

Mursi için birçok taziye mesajı yayınlanırken, şehit lideri unutmayan ve onun için Umre yapmaya giden Müslümanlarda duygu dolu mesajlarını paylaştı.

Birçok Müslüman, Allah’ın evin Kabe’ye giderek Mursi için Umre yaptı. İşte paylaşılan görsellerden birkaçı:

 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:16
  1. Muhammed Mursi
  2. Kabe
  3. Umre

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah12 dk önce
    Buna en çok Suudi Arabistan sevinmiştir.

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