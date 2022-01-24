Şehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları kabri başında anıldı

Diyarbakır'da 21 yıl önce uğradığı saldırı sonucu 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'da görevli Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de makamından valilik binasına giderken Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen saldırıda, beraberindeki 5 polis memuru ile şehit düştü. Şehit Okkan ve silah arkadaşları, vefatlarının 21'inci yıl dönümünde de unutulmadı.

Şehit emniyet müdürünün kabri sevenleriyle doldu

Şehit Okkan'ın Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kabri başında tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu. Daha sonra ise Okkan ve diğer 5 şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"Aziz bayrağımıza bağlılığı en iyi şekilde temsil etti"

Okkan'ın hem meslek hem de bu vatanın has evladı olması itibarıyla gerçekten vatanına borcunu ödemiş bir kişi olduğunu vurgulayan Vali Çetin Oktay Kaldırım, şunları söyledi:

"Gelecek nesillere örneklik teşkil etmiş, milletimizin değerlerini, maneviyatını, aziz bayrağımıza bağlılığı en iyi şekilde temsil etmiş, görevini bihakkın yerine getirmiş kardeşimizdir. Ali Gaffar Okkan ve aziz şehitlerimiz, bu ülkeyi daha da büyütmek, geliştirmek ve tekrar eski şanlı günlerine kavuşturmak için bize çok büyük emanet bıraktı. İnşallah bu sorumlulukla çalışacağız, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek yeryüzünde o şanı, şerefi yine dalgalandıracağız."

"Doğu ile Batı arasında gönül köprüsü kurdu"

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da şehit Okkan'ın devletin güler yüzü, şefkatinin göstergesi ve sıcak eli olduğunu dile getirerek, "O, devletimizin terörle mücadelesinde kahramanlaşmış, destanlaşmış, Doğu ile Batı arasında kurduğu gönül köprüsüyle adeta bayraklaşmış, Sakarya ile Diyarbakır arasındaki kardeşliği pekiştirmiştir." dedi.

"Bu topraklarda onlar sayesinde huzurlu yaşıyoruz"

Okkan'ın görev aldığı her yerde çok sevildiğini ifade eden Kaya, "Bu vatan toprağında huzur içerisinde özgürce yaşayabiliyorsak, minarelerimizden ezanlar dinmiyorsa, gönderimizde bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, aziz şehitlerimiz sayesindedir. İnanıyorum ki, şehitlerimizin açmış olduğu bu yolda onların izinden yürüyen gençlerimiz de kendilerini sporda, sanatta, bilimde yetiştirerek, mukaddes değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, dünya var oldukça yaşatacaktır." diye konuştu.