MÜSİAD, Niğde’de iş dünyası ile buluştu... Ticaret ve dayanışma için Niğde’de güç birliği

DURSUN SUNA / NİĞDE AKİT

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Ekonomi ve Bölgesel İş Birliği Toplantısı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden iş insanlarını Niğde’de buluşturdu. Toplantıda ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedefi öne çıktı.

GÜMÜŞTEPE: MÜSİAD HER ALANDA DAHA DA GÜÇLENECEK

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Niğde Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, katılımcılara hitap ederek MÜSİAD’ın Türkiye ekonomisindeki yeri ve iş dünyasına yönelik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD’ın 15 bin üyeye sahip olduğunu belirten Gümüştepe, Türkiye’nin tekstil, sanayi ve çeşitli üretim sektörlerinde projelerle gelişimini sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti. Gümüştepe, MÜSİAD’ın farklı sektörlerdeki çalışmalarını geliştirerek daha da güçleneceğini ifade etti.

"HEDEF, ŞEHİRLER ARASI TİCARİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK"...

Ekonomi ve Bölgesel İş Birliği Toplantısı’nın, farklı şehirlerde faaliyet gösteren iş insanlarını bir araya getirerek yeni ticari bağlantıların kurulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Toplantının, bölgesel ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, iş dünyası arasındaki dayanışmanın artırılması ve karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.