Şehit Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı

HÜSNÜ ERDEM İSTANBUL

Programa çok sayıda vatandaş katılırken, Filistin halkına destek mesajları verildi. Filistin’in özgürlük mücadelesinin, Siyonist çetenin tüm baskı ve saldırılarına rağmen kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. 7 Ekim 2023’te başlatılan Aksa Tufanı operasyonuyla direnişin yeni bir safhaya geçtiği hatırlatılırken, bu süreçte Filistin’in sesi hâline gelen Ebu Ubeyde’nin direniş sembolü olduğu ifade edildi. İslami Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen gıyabi cenaze namazında, Filistinli şehitler için dualar edilirken, Gazze’de yaşanan zulmün sona ermesi ve adaletin tesis edilmesi temennisinde bulunuldu.