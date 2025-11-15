Şehit cenazesinde ön saf çabası! İP’li Turhan Çömez’den ikinci ‘Kürkçü Aylin’ vakası

Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde ebediyete uğurlayan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde ilginç anlar yaşandı. Objektiflere takılan görüntülerde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, en ön safta namaza katılmak istedi.

Yer olmayınca AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ı ittirerek öne geçmeye çalışan Çömez büyük tepki çekti. İki milletvekili arasındaki gerginlik kameralarca kaydedildi.

Duanın ardından Milletvekili Çömez, müsaade isteyerek ikinci sıradaki safa katılıp cenaze namazını kıldı.

Aylin Cesur akıllara geldi

2020'de bir şehit cenazesine katılan İYİ Partili Aylin Cesur, sırtındaki pahalı kürküyle, herkesin siyah giydiği cenaze merasiminde bembeyaz giyinmiş, şehit yakınlarına sarılırken kameralara poz vermiş, dua sırasında en öne geçmek için çaba sarf etmişti. Yaptığı rezil hareketlerle, "Kürk mantolu madara" manşetlerine muhatap olan Cesur, "Allah'a hamdolsun ki; izansız biri değilim. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim" açıklaması yaparak iyice sıvamıştı!..