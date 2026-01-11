Küstah Yunan, Başkan Erdoğan’ı tehdit etmişti! İYİ Partili isimden bomba yorum
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı ABD saldırısının ardından bir Yunan gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küstahça tehdidi hakkında konuşan İYİ Partili Uğur Poyraz, muhalefet partilerinin tutumunu da eleştirerek “Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu, bizim büyük Türk milleti olmamızın bir tezahürüdür” dedi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz, tv100 ekranlarında Talat Atilla’nın sunduğu “Memleket” programına konuk oldu. Canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Poyraz, küresel eşkıya ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdığı haydut saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit eden küstah Yunan gazeteci hakkında da konuştu.
KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL
İYİ Partili Poyraz, Yunan gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşımına yönelik, “Kabul edilemez. Sayın Genel Başkan da bunu ifade etti. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu, bizim büyük Türk milleti olmamızın bir tezahürüdür. Bizim siyasetimiz düşmanlık üzerinden değil, yapıcı ve eşitler arasındaki rekabet üzerinedir” dedi.
MUHALEFETE ELEŞTİRİ
“Muhalefet neden gündem kurmaktan ziyade gündemi takip eden bir pozisyonda?” sorusuna da cevap veren Poyraz, bunun nedenini “popülizm” olarak açıkladı. Poyraz, “Gündem, sosyal medya ile neye yönleniyorsa, muhalefette oradan alkış almak üzerinden bir üslup belirliyor” ifadelerini kullandı.
Gündem
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi