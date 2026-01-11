  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun trafiğine neşter vuruldu! 40 dakikalık çile 10 dakikaya iniyor! İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı Bunlar daha iyi günleriniz! ‘İslam Birliği'ni duyan İsrail titremeye başladı Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit! Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü! Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!" 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!" Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Dünya Maduro’dan günler sonra ilk mesaj ‘Üzgün değilim'
Dünya

Maduro’dan günler sonra ilk mesaj ‘Üzgün değilim'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Maduro’dan günler sonra ilk mesaj ‘Üzgün değilim'

ABD tarafından kaçırılarak hapishaneye atılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ilk mesaj geldi. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının "İyiyim ve üzgün değilim" mesajı yolladığını söyledi.

ABD güçleri tarafından 3 Ocak Cumartesi eşi Cilia Flores ile birlikte kaçırılan ve Brooklyn'deki hapishane hücresinde tutuklu bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, oğlu ve aynı zamanda Ulusal Meclis Üyesi Nicolas Maduro Guerra'ya gönderdiği mesajda "iyi durumda olduğunu belirttiği" bildirildi.

"SAVAŞÇIYIZ"

Nicolas Maduro Guerra, dün yayınlanan bir videoda, avukatlarının kendisine, "babasının güçlü olduğunu söylediğini" açıkladı ve babasının, "Üzgün değiliz, iyiyiz, savaşçıyız" dediğini aktardı.

 

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile şu an Venezuela hükümetinin başına geçen geçici yönetim arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için görüşmelere başlandığı belirtildi. Washington da Amerikalı diplomatların büyükelçiliğin yeniden açılması konusunu görüşmek üzere Venezuela'nın başkentine gittiklerini doğruladı. Ayrıca ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin, "Venezuela'nın geçiş dönemi yetkilileriyle yakın temas halinde" olduğu da vurgulandı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER 2019 YILINDA KESİLMİŞTİ

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk dönemi olan 2019 yılında kesilmişti. Trump, geçen hafta defalarca, Maduro'nun kaçırılması ve yerine geçici Devlet Başkanı olarak Delcy Rodriguez'in atanmasının ardından "ABD'nin, Venezuela petrolünden faydalanmakla ilgilendiğini" ifade etti. Trump ayrıca, Venezuela petrol satışlarından elde edilecek gelirleri "korumak" için bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Rodriguez ise ülkesinin petrolüne olan ilgisi konusunda Trump ile işbirliği yapacağına söz verirken; aynı zamanda, Washington'a "boyun eğmeyi reddettiğini" de vurguladı.

Öte yandan Venezuela'daki muhalefet, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etmişti. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodríguez birkaç gün önce, barış jesti olarak çok sayıda tutuklunun serbest bırakılacağını belirtmişti.

Bunun üzerine İnsan hakları örgütü Foro Penal, sosyal medya aracılığıyla Venezuela yetkililerinin, Bolívar eyaletinde Machado'nun Bente Venezuela partisinin gençlik koordinatörü Bergelio Laverde de dahil olmak üzere beş kişiyi serbest bıraktığını doğruladı.

Sarayda kritik görev değişimi! Maduro’yu koruyan komutan bir gecede görevden alındı!
Sarayda kritik görev değişimi! Maduro’yu koruyan komutan bir gecede görevden alındı!

Gündem

Sarayda kritik görev değişimi! Maduro’yu koruyan komutan bir gecede görevden alındı!

Zelenskiy’den ABD çağrı: Maduro gibi Kadirov'u da kaçırın! Kadirov: Soytarı, erkeksen sen dene!
Zelenskiy’den ABD çağrı: Maduro gibi Kadirov'u da kaçırın! Kadirov: Soytarı, erkeksen sen dene!

Dünya

Zelenskiy’den ABD çağrı: Maduro gibi Kadirov'u da kaçırın! Kadirov: Soytarı, erkeksen sen dene!

Maduro ve İmamoğlu! İkisi de yatağından mı alındı? Murat Alan yazdı
Maduro ve İmamoğlu! İkisi de yatağından mı alındı? Murat Alan yazdı

Gündem

Maduro ve İmamoğlu! İkisi de yatağından mı alındı? Murat Alan yazdı

O insanlığın en kötüsü: Türkiye’nin Netanyahu’yu Maduro gibi kaçırmasını bekliyoruz
O insanlığın en kötüsü: Türkiye’nin Netanyahu’yu Maduro gibi kaçırmasını bekliyoruz

Dünya

O insanlığın en kötüsü: Türkiye’nin Netanyahu’yu Maduro gibi kaçırmasını bekliyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Üzgün olsa ne olacak ? Abd tehdidini ciddiye almadı tedbirini alamadı ihanete uğradı .
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23