SON DAKİKA
Resmi açıklama yapıldı! İstanbul'da flaş İran yasağı
Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı

Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı

İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu çevresinde yapılmak istenen basın açıklaması yasaklandı. Fatih Kaymakamlığından konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Fatih Kaymakamlığı, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla bugün yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın açıklamasında, ilçe sınırlarındaki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde saat 13.00 sıralarında basın açıklaması yapılacağına dair çağrıların gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre Valilikçe belirlenmiş toplantı ve basın açıklaması alanlarından olmadığından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet edebileceği, basın açıklaması yapılacak yerin konsolosluk binası önü ve belirtilen yerde turist ve vatandaş yoğunluğunun olması sebebiyle insan ve araç trafiğini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklanması uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Cengiz

Bunlar bizde de caminin imamını darp etmediler mi aynı elin uzantıları

ata

türkiyede fazlaca iran rejim karşıtı var... bunlar her ne kadar menfaatimiz gibi gözükse de abd, siyonist aparatı, oyuncağı olmaktan öteye gidemiyorlar. doğru dürüst bir reisleri yok. bir o yöne bir bu yöne savrulup duruyorlar... taa yavuzdan beri...
