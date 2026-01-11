  • İSTANBUL
Gündem Bakan Tunç'tan fabrikalara dönüşen cezaevlerindeki üretim sürecine ilişkin paylaşımı: Üreterek ıslah ediyoruz
Gündem

Bakan Tunç'tan fabrikalara dönüşen cezaevlerindeki üretim sürecine ilişkin paylaşımı: Üreterek ıslah ediyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun 378 İşyurdu Müdürlüğünde 3 binden fazla üretim tesisi, 200'den fazla iş kolu ve 92 satış mağazasıyla on binlerce hükümlünün kalite ürünlerle milli ekonomiye katkı sunduğunu ve üreterek ıslah edildiklerini açıkladı.

Tunç, NSosyal hesabından, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun faaliyetlerine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

"Ceza ile caydırıcılık, üreterek ıslah" ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200'den fazla iş kolu, 92 satış mağazası... Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'muzun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz. Kaliteli ve güvenilir ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyor, milli ekonomimize katkı sunuyoruz."

Bakan Tunç'un paylaşımında yer alan videoda, İşyurtları Kurumu mağazalarından alışveriş yapan vatandaşların memnuniyetine de yer verildi.

MUSTAFA

ceza evlerindeki ekmek israfının haddi hesabı yok her mahkuma 24 saat için iki ekmek veriliyor ekmeğin 3 te 2 si atılıyor
